"Могу со всей ответственностью сказать: происходившее в 1987-1988 годах в Армении насилие в отношении азербайджанцев по масштабам было гораздо страшнее тех инцидентов, которые имели место в дальнейшем в Сумгайыте или Баку. Но армяне добились того, что информация не выходила за пределы республики, умело воспользовались предоставленной им в изгнании азербайджанского населения свободой".

Об этом сказал Day.Az известный журналист, бывший житель Еревана, руководитель Информационно-аналитического центра "Ереван" Сохбет Мамедов.

По словам нашего собеседника, еще задолго до бакинских событий в Армении местные азербайджанцы подвергались насилию и даже имели место случаи убийств на национальной почве.

"Мы жили в Ереване и много чего происходило на моих глазах. Так, в 1988 году армяне напали на квартиру сотрудника газеты "Совет Эрменистаны" Видади Кулиева и, орудуя топором, пытались сломать дверь и ворваться в дом. Это им, к счастью, не удалось. Однако пришлось принять меры безопасности - нам пришлось вывезти семью журналиста и спрятать у себя дома, чтобы спасти от линчевания. Видади Кулиев был патриотом азербайджанского народа, смело отстаивал его интересы и открыто говорил о том, что на самом деле происходит в Армении.

В тот же период от армян в Ереване я слышал о случае показательной массовой расправы над азербайджанцем на Театральной площади. Только чудо спасло его от смерти.

Подчеркну, что все это происходило в самом начале карабахского конфликта, в самом начале ереванских митингов, которые собирались на площади перед оперным театром, впоследствии названной Театральной", - отметил Мамедов.

По словам бывшего ереванца, ему довелось ощутить на себе весь негатив, всю ненависть по отношению к азербайджанцам, которая переполняла тогда армянское общество. В конце концов в коллективе, где он работал, на него начали смотреть косо и обвинять в шпионаже в пользу Азербайджана (!).

К сожалению, армянские националисты не ограничивались лишь моральным давлением. Были кровавые расправы, как, например, в Гукарке. Об убийствах азербайджанцев в Гукаркском районе, кстати, писала несколько лет назад армянская журналистка Мане Папян. Среди прочих преступлений одно особенно выделяется своей жестокостью - армяне убили и сожгли двух школьников.

Или вот такой вопиющий случай, рассказанный Сохбетом Мамедовым. В селе Ширазлы Вединского района армяне жестоко избили местного аксакала, и через три дня старик скончался. Местные власти были обеспокоенные, что это может стать поводом для больших волнений и попросили ныне покойного отца нашего собеседника Исрафила Мамедова, пользовавшегося большим авторитетом среди азербайджанцев Армении, поговорить с людьми. Поговорить то поговорил, но насилие продолжалось, и нужно было защитить азербайджанское село от националистов. Удалось добиться вооруженной охраны села. Тогда, на начальном этапе это еще удавалось, но очень скоро правоохранительные органы перестали реагировать на преступления националистов.

"Много случаев было, о которых, к сожалению, в тот период мы не могли доносить информацию до Москвы или Баку. Помню, в пригородах Еревана, где располагались в основном азербайджанские села, по ночам ездили автомобили без номеров, из их окон в дома бросали бутылки с зажигательной смесью. Загорался дом, люди на следующий день шли жаловаться в милицию, а там их, наоборот, обвиняли в провокациях, мол, сами поджигают свои дома, чтобы обвинить армян. Одним словом, дела не открывались. Такой же реакция была в райкоме. Работники почты, откуда пострадавшие пытались отправлять телеграммы в Баку или Москву, увидев содержание, набрасывались на них со словами "едите наш хлеб и на нас же жалуетесь?!"

Если рассмотреть все факты в хронологическом порядке, любой желающий сможет убедиться, что в эскалации межнациональных столкновений повинны армяне и только армяне", - подчеркнул Сохбет Мамедов.

СПРАВКА: В 1988 году армянскими националистами были убиты в Аллахверди - 4, Арарате - 7, Амасии - 12, Басаркечере - 45, Гукарке - 22, Гафане - 7, Калинино - 10, Красном селе - 16, Кировакане - 2, Горусе - 3, Азизбеково - 15, Иджеване - 7, Ереване - 4, Ноемберяне - 4, Масисе - 21, Егегнадзоре - 1, Раздане - 3, Сисиане - 5, Спитаке - 15, Степанаване - 9 азербайджанцев. По официальным данным, азербайджанцы были изгнаны из 171 села с азербайджанским и 89 сел со смешанным населением. Убито 217 человек. Одна из самых страшных расправ произошла в Спитаке 27 ноября 1988 года (незадолго до разрушительного землетрясения), когда 70 детей в возрасте от 5 до 12 лет, отобрав у их матерей, замуровали в трубе длиной 20 метров. К сожалению, имена детей нигде не зафиксированы.

Всего за две недели с конца ноября по начало декабря 1988 года из Армении было изгнано свыше 300 тысяч азербайджанцев.

Лейла Таривердиева