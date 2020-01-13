https://news.day.az/politics/1193655.html Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Хошбахт Юсифзаде награжден орденом "Гейдар Алиев" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хошбахта Багы оглу Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев".
Согласно документу, Юсифзаде награжден за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность.
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