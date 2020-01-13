13 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Хошбахта Багы оглу Юсифзаде орденом "Гейдар Алиев".

Согласно документу, Юсифзаде награжден за большие заслуги в развитии нефтяной промышленности Азербайджана и многолетнюю плодотворную деятельность. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.