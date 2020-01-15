На фоне абхазской "революции" армянские националисты уже открыто заявляют, что будущее Абхазии и абхазов будут определять они, передает Day.Az со ссылкой gradator.ru.

Огромная помощь из бюджета РФ, за доступ к которой сегодня воюют абхазские кланы, поступает именно благодаря армянскому лобби в России. Но не для "процветания абхазского народа", а прежде всего в интересах армянской общины Абхазии, которая фактически контролирует всю ее экономику. То есть, армянское лобби уводит из российского бюджета огромные суммы на создание армянской Абхазии.

До последнего времени армянские националисты старались не афишировать публично свою заинтересованность абхазскими процессами. Мол, сами абхазы "демократически" определяют будущее своего "независимого" государства, а армяне лишь "законопослушные граждане Абхазии", пишет Kavkazplus.

Но после того, как в Абхазии, "не спросив у старших товарищей", вынудили уйти в отставку ненавидимую абхазами марионетку Рауля Хаджимбу, которую поставило у власти армянское лобби, армянские националисты решили, что настало время дать понять "разбушевавшимся туземцам" - абхазам, кто в Абхазии главный. Именно такой намек недавно адресовала абхазам главный армянский националист России, действующий под прикрытием имиджа "кремлевского пропагандиста", Маргарита Симоньян.

Вот ее высказывания, опубликованные сайтом magnis.news в заметке "Абхазская история - это еще и армянский вопрос" (http://www.magnis.news/rus/news/231454/?fbclid=IwAR1d8YWFwuYTL3l4EN1KoOmEKGRwokz7GGdQEm4LJ5H-Cck0NgZqymlpISM ). Наглость Симоньян уже не имеет пределов... В этой связи вызывает удивление позиция ее кремлевского куратора Алексея Громова.

"Не знаю, что там у них происходит в Абхазии, но несколько достойных мужей на моих глазах прервали заслуженный отдых, чтобы полететь с этим всем разбираться. На самом деле, абхазская история - это, странным образом, еще и армянский вопрос. Армян в Абхазии традиционно много, а в Сочи много выходцев оттуда. Мои прадед с прабабушкой, к примеру, всю жизнь прожили в Пицунде. Как это всегда бывает в пору внутриполитических экспериментов, некоторые абхазские политики вдруг вспомнили национальный вопрос. В Адлере уже несколько месяцев ролики с зубодробительно антиармянской риторикой шлют друг другу домохозяйки и таксисты. С такой же страстью, как раньше слали, как чувак шваброй выгоняет крысу. Потому и обсуждают эту революцию в нашей южной столице гораздо веселее, чем какие-то там московские протесты, о которых тут и не слышали. У нашего абхазского "Спутника" в эти дни по 150 000 уников в день. То есть, почитай, все взрослое население Абхазии. Напоминаю, что от Олимпийских дворцов, где в феврале, к примеру, пройдет Сочинский форум, до границы с Абхазией - сорок минут ПЕШКОМ", - пишет Маргарита Симоньян.

Итак, все у Симоньян "наше", то есть, армянское! Ведь когда Симоньян называет Адлер "нашей южной столицей", что она имеет в виду? Вовсе не Россию. Ведь хорошо известно, что Адлер, как и Сочи, армяне нагло называют своей южной "столицей".

Намеки Маргариты Симоньян более чем понятны: юг России, Абхазия, грузинская Самцхе-Джавахети, азербайджанский Карабах - все это земли, на которые армянство положило глаз, они компактно заселены армянами и усиленно арменизируются. А такие, как Симоньян, готовят политическую подводку для оккупации территорий соседних государств. Вот вам и "великая Армения".

Она уже отметила, что ее прадед и прабабка из абхазских армян. Скоро и закон примут, который разрешает покупать недвижимость в Абхазии не только армянам, имеющим паспорта Абхазии, (которых армянское лобби через того же Хаджимбу лишило грузин Гальского района), но и другим армянам. Из России, Армении и т.д.

Олимпийские дворцы в Сочи, которые упоминает Симоньян, почти все строились армянскими подрядчиками. На этом строительстве армяне "освоили" огромные деньги. Кроме того, в тех районах Сочи, где проходила Зимняя Олимпиада 2014 г., доля армян в населении превышает 70%. Т.е, это уже давно маленькая и "древняя Армения" на юге России.

И рядом, в пределах пешей досягаемости Абхазия, где армяне тоже становятся большинством. Еще одна "маленькая Армения". Такие, как Симоньян, уже рассматривают эти земли, как единое целое. Армянское, естественно. И прямо намекают, что будущее этих земель будут определять армяне.