Оперный мир еще никогда не был так озадачен скандалом, как в случае с инициированным некой армянской певицей Рузан Манташьян и ее продюсерами информационным вбросом, передает Day.Az со ссылкой gradator.ru.

Накануне портал Forumopera.com сообщил, что народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов, муж дивы мировой оперы Анны Нетребко, якобы отказался выступать в SemperOperaball на открытии Дрезденского оперного бала 7 февраля на одной сцене с армянской певицей Рузан Манташьян - якобы по политическим мотивам из-за ее принадлежности армянской национальности.

Вскоре сайт Forumopera.com опроверг распространенную им информацию об отказе Ю.Эйвазова выступать с армянкой на одной сцене - в опровержении говорится о том, что тенор никогда не выражал ни малейшего замечания по этому вопросу, и это, должно быть, "недоразумение".

Художественный руководитель SemperOperaball Ханс-Йоахим Фрей назвал эти обвинения клеветой, пояснив, что театр вообще не заключал контракта с Манташьян, а Эйвазов никогда не строил сотрудничество с коллегами, основываясь на их происхождении.

В общем, уже общеизвестно, что "новость" оказалась фейком, клеветой, ложью.

Но почему продюсеры Манташьян из компании Massis решили "играть черными" - путем клеветы на мировых звезд?

И кто организаторы этого подлого пиара? Для ответа на этот вопрос достаточно изучить персонажей из продюсерского центра Massis, которых Рузан представляет в качестве своих "французских агентов".

Как передает smi6.ru, при детальном изучении выясняется, что глава этой компании Рене Массис, родившийся в Лионе, - этнический армянин.

Оперный певец в прошлом, сегодня Рене Массис занимается "раскруткой" артистов разного уровня, активно участвуя в проектах армянской диаспоры. То есть, продюсер певицы решил продвигать соотечественницу, и ничего лучшего, кроме как клеветать на мировых звезд, тем более этнического азербайджанца, не придумал.

Во всех фейковых новостях об отказе Эйвазова делить сцену с армянской певицей, растиражированных в сети, упор делается на то, что Эйвазов является мужем Анны Нетребко, что придает еще больший эмоциональный фон: мол, Рузан противостоит не кому-либо, а самой диве мировой оперы.

"О такой рекламе можно только мечтать, Рузан джан!" - пишут подписчики армянской певицы в комментариях.

На это и рассчитывали агенты певицы, сознательно создавая скандал, чтобы пришла шумная известность, после которой можно рассчитывать на то, что тебя заметят...