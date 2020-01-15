Общественно-политический деятель Самвел Фарманян разместил пост на своей странице в Facebook, в котором отмечается, что население Армении продолжает сокращаться.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в частности, он написал:

"К сожалению, не только официальная статистика Республики Армения, но и Международная организация по миграции (IOM) ООН констатируют, что население Армении продолжает сокращаться. Согласно обобщенным данным за 2019 г., согласно Докладу ООН о миграции в мире, население Армении в пропорции население/количество эмигрирующих людей находится на 18-м месте среди 20 стран мира с самыми негативными показателями.

В целом, любую власть любой страны следует не любить или ненавидеть, а следует оценивать ее продуктивность по следующим четырем ключевым рациональным критериям:

1. Внешняя безопасность - чем больше гарантирован мир и защищены границы

2. Внутренняя безопасность - насколько гражданин чувствует себя в большей безопасности, а преступления более эффективно предотвращаются и раскрываются.

3. Благосостояние - насколько лучше живет человек (human development index).

4. Демография - какова динамика количества населения данной страны.

Вместо того, чтобы в ежедневном режиме обнародовать статистические данные, вводящие в заблуждение общество, и тратить больше денег, заказывая пропагандистские статьи в третьесортных газетах за рубежом для внутренней аудитории, власти должны день и ночь работать, чтобы человек - гражданин Армении на себе почувствовал реальные изменения по этим четырем направлениям.

Как в 2018-м, так и в 2019 году население Армении сократилось. Эмиграция не останавливается. Наоборот, она имеет тенденцию к углублению. А Никол Пашинян обещал репатриацию, волшебную палочку и многое в этом роде".