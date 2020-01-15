13 января при Президенте Азербайджана Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам 2019 года. На встрече с членами правительства глава государства затронул все основные направления национальной экономики, сделал ряд знаковых заявлений и поставил перед участниками совещания важнейшие задачи, которые касаются будущего развития страны в 2020 году.

В минувшем году Азербайджан не только достиг впечатляющих успехов в социально-экономическом развитии, но и еще более укрепил свой международный авторитет. Так, на саммите Движения неприсоединения, второй по численности мировой структуры после ООН, председательство в организации было передано нашей стране, что является большой дипломатической победой. Эту тему затронул в своем выступлении и глава государства.

На совещании Президент Ильхам Алиев напомнил, как опозорилась Армения, намеревавшаяся стать непостоянным членом СБ ООН еще до того, как в 2011 году этот статус получил Азербайджан. За кандидатуру нашей страны проголосовали 155 стран. После того, как Азербайджан выдвинул свою кандидатуру, в Ереване поняли, что со 100-процентной вероятностью проиграют голосование и трусливо ретировались.

"Эти события, которые произошли 9 лет назад, свидетельствуют о том, насколько различны уважение и вес Армении и Азербайджана на международной арене. Избрание в Совет Безопасности ООН было нашей большой политической и дипломатической победой и, одновременно, большой победой над Арменией", - подчеркнул Президент.

Глава государства также напомнил об успехах азербайджанской армии в апреле 2016 года, когда от оккупантов была освобождена часть Агдеринского, Физулинского, Джебраильского районов, тысячи гектаров земли, и на этих землях был поднят азербайджанский флаг. В 2018 году в результате успешной нахчыванской операции более 10 тысяч гектаров территорий были очищены от оккупантов, были освобождены несколько важных стратегических высот, которые позволяют азербайджанским подразделениям полностью контролировать стратегические коммуникации Армении.

"В рейтинге самых сильных армий мира Азербайджан находится на 52-м, а Армения - на 96-м месте. В том числе по воздушным силам Азербайджан занимает 63-е, Армения - 86-е место. По морским силам Азербайджан находится на 67-м месте, в Армении моря нет. По танковым силам Азербайджан занимает 32-е, Армения - 78-е место", - отметил Президент Ильхам Алиев, указав на источник информации - отчет Global Firepower 2019.

Достижения нашей страны фиксируют крупнейшие международные организации, влиятельные рейтинги и инвесторы. Азербайджан всегда оперирует реальными делами, успехами и достижениями, а не голословными заявлениями - в отличие от той же Армении. В соседней стране никогда не считалось предосудительным подрисовывать показатели как будет удобно, это происходило постоянно. Но особенно активно таким дешевым способом немного поднять свой рейтинг и солгать собственному народу власти Армении стали пользоваться при Пашиняне.

Много шума наделали его предновогодние и новогодние заявления, в которых Пашинян самонадеянно обещал включить Армению в число 15 самых быстро растущих экономик. Потом огорошил соотечественников сообщением о том, что Армения по ВВП опередила соседей. Все это было немедленно опровергнуто самими армянскими экономистами, но Никол продолжает настаивать, беря в свидетели доклад МВФ, что уж в 2020 году армяне точно обойдут Азербайджан. Эти заявления вызвали скандал и серьезные дискуссии, участники которых усомнились в психическом благополучии главы правительства. Разгрому подверглись также слишком оптимистические данные по снижению безработицы. А накануне армянский премьер сделал запись в своем Facebook, приведя фантастические цифры посещения гостями Армении в 2019 году. Правда, почти сразу он сам же эту запись удалил, оправдываясь тем, что на самом деле показатели, мол, "гораздо выше".

В Армении продолжают заниматься мифотворчеством. Когда премьер-министр Армении Никол Пашинян делает неадекватные заявления, армянские аналитики начинают гадать: это все от глупости или он просто что-то знает. Ответа на этот вопрос нет ни у экспертов, ни у политиков соседней страны.

В Армении знают и ежедневно ощущают на себе, насколько нагло врет Никол Пашинян, берущий цифры из воздуха и озвучивающий нереальные показатели. На фоне развития Азербайджана эта ложь выглядит форменным издевательством правительства над бедами сограждан. Армяне уже получили ответ от правительства Грузии на свои претензии на первенство в регионе и со страхом ожидали, что скажет Баку.

На совещании по итогам 2019 года Президент Ильхам Алиев очень обстоятельно и по фактам разгромил несуразный блеф армянской стороны, доходчиво и жестко показав, почему Армения никогда не сравняется с Азербайджаном. Ни в экономике, ни во внешней политике, ни в дипломатии, ни в каких других сферах.

Как обстоят дела на самом деле и насколько безнадежно отставание Армении от Азербайджана? В своей речи на совещании Президент Ильхам Алиев озвучил некоторые цифры, которые хотелось бы привести:

"В 2019 году валовой внутренний продукт Азербайджана в долларовом эквиваленте составляет 47,6 миллиарда долларов, а в Армении - всего 13 миллиардов долларов. По покупательной способности Азербайджан обладает внутренним продуктом на сумму 187 миллиардов долларов, Армения - 33 миллиарда долларов - в 5,6 раза меньше. Валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 4800 долларов, в Армении - 4500 долларов. По покупательной способности валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане составляет 18 тысяч 600 долларов, в Армении - 11 тысяч долларов. Валютные резервы в Азербайджане составляют 51 миллиард долларов, в Армении - 2 миллиарда долларов, в 25 раз меньше. Внешнеторговый оборот в Азербайджане составляет 33,6 миллиарда долларов, в Армении - 7,4 миллиарда долларов, в 4,5 раза меньше. Экспорт: Азербайджан - 19,6 миллиарда, Армения - 2,4 миллиарда, в 8,1 раза меньше. Положительное сальдо в Азербайджане составляет 6 миллиардов долларов, в Армении отрицательное сальдо - 2,6 миллиарда долларов. Инвестирование - в прошлом году в Азербайджан вложено 13,5 миллиарда долларов, в Армению - 900 миллионов долларов, в 15 раз меньше. Внешний государственный долг - внешний государственный долг Азербайджана составляет 7,9 миллиарда долларов, Армении - 6 миллиардов долларов. В Азербайджане внешний государственный долг составляет 17 процентов валового внутреннего продукта, в Армении - более 40 процентов. Валютные резервы в Азербайджане в 6,4 раза превышают внешний государственный долг, в Армении - внешний государственный долг в 2,3 раза больше валютных резервов. Внешний долг на душу населения в Азербайджане составляет 799 долларов, в Армении - 1900 долларов".

Как видим, сравнения просто невозможны, Армения и Азербайджан по уровню экономики как две разные планеты.

Надо сказать, что Президент Азербайджана не является сторонником сравнений своей страны с кем бы то ни было. На совещании в понедельник он подчеркнул, что государство работает не для того, чтобы кого-то опередить, а во имя азербайджанского народа и государства. Но в этот раз азербайджанский лидер сделал исключение, потому что возникла необходимость разоблачить очередную армянскую ложь, основанную на мифах, а не реальных показателях.

Кстати, в конце минувшего года в армянских СМИ была запущена очередная ложь о якобы отставании Азербайджана по показателям средних пенсий и зарплат от Армении. Армянские фальсификаторы опять занялись "рисованием" и вывели не соответствующие действительности показатели. На самом же деле по состоянию на декабрь 2019 года средняя зарплата в Азербайджане составляла 723 маната - 425 долларов, в Армении - 369 долларов. Минимальная пенсия в Азербайджане составляла 200 манатов, то есть 118 долларов, в Армении - 55 долларов. По минимальной пенсии Азербайджан занимает в СНГ второе, Армения - девятое место. Так же опережает Азербайджан Армению по показателю средней пенсии, которая составляет в нашей стране 262 маната (154 доллара), а в Армении - 84 доллара. Более того, уровень бедности в Азербайджане составляет 4,8 процента, в Армении - 24 процента. Чувствуете разницу?

Окончательным разгромом противника можно назвать глобальные показатели, по которым Армения отстает от Азербайджана еще более безнадежно. За основу Президент Ильхам Алиев взял данные отчета глобальной конкуренции Давосского всемирного экономического форума за 2019 год.

"По долгосрочной стратегии властей Азербайджан занимает десятое, Армения - 59-е место в мире. Обеспечение властью политической стабильности - Азербайджан находится на 11-м, Армения - на 58-м месте. Независимость судов - Азербайджан на 39-м месте, Армения - на 67-м. Доверие к органам полиции - Азербайджан занимает 30-е, Армения - 44-е место. Качество дорог - Азербайджан на 27-м месте, Армения - на 91-м. Эффективность железнодорожных услуг - Азербайджан находится на 11-м месте в мире, Армения - на 67-м. Эффективность авиауслуг - Азербайджан занимает 12-е, Армения - 67-е место. По числу пользователей интернета, то есть, по их доле в соответствии с численностью населения в процентах Азербайджан находится на 43-м, Армения - на 77-м месте. По цифровым знаниям среди населения Азербайджан занимает 19-е, Армения - 50-е место. По валовому внутреннему продукту, паритету покупательной способности Азербайджан находится на 69-м, Армения - на 120-м месте", - заявил азербайджанский лидер.

Отметим, что сильный удар по Армении был нанесен в 2019 году оттуда, откуда не ждали. Благодаря усилиям азербайджанской стороны, мир увидел ее истинное лицо - лицо страны, героизирующей нацизм. В противовес поведению Еревана, Азербайджан ведет последовательную борьбу с героизацией фашизма. В этом вопросе Азербайджан поддерживает справедливость, а Армения, как отметил Президент, на стороне злых сил.

В минувшем году Азербайджан неоднократно доказывал свои позиции не только в регионе, но и мире. В списке 80 самых сильных стран, составленном авторитетным печатным органом News & World Report, Азербайджан занимает 45-е место. Армения же в нем отсутствует вообще. А по темпам экономического развития наша страна, согласно News & World Report, находится на 35-й строчке.

Азербайджан, как богатая страна, проводящая суверенную внешнюю и внутреннюю политику, мыслит глобально, в то время как заботой армянских властей являются мусорные баки и общественные туалеты. Азербайджан реализует гигантские проекты мирового значения. Среди них - нефтепроводы Баку-Новороссийск, Баку-Супса, Баку-Тбилиси-Джейхан, газопроводы Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP. Как отметил Президент Ильхам Алиев, в этом году будет сдан в эксплуатацию Южный газовый коридор. Сдана в эксплуатацию железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, и объем грузоперевозок по этой дороге с каждым годом увеличивается. Баку-Тбилиси-Карс является составной частью транспортного коридора Восток-Запад.

В реализации своих масштабных проектов Азербайджан взаимодействует с региональными партнерами - Турцией, Грузией, Россией, Ираном. Инициированные нашей страной проекты связывают север и юг, запад и восток. И, что характерно, все они проходят мимо Армении.

"То есть, мы наладили отношения с соседями на основе дружбы, сотрудничества, искренности и именно поэтому добились реализации этих проектов. Армения же веками пренебрежительно относится к соседям, пытается что-то урвать у них, претендует на их земли, фальсифицирует историю, фальсифицирует и пытается присвоить исторические памятники. Разница в этом", - пояснил глава государства.

Армения - в результате политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, - стала региональным тупиком, оказалась отрезана от всех важнейших проектов на Южном Кавказе. Глава государства подчеркнул, что еще несколько лет назад он предупреждал об этом. "Я говорил, что мы изолируем Армению от всех важных проектов, реализуемых в регионе с нашим участием, и добились этого, как всегда, сдержали свое слово. В результате наших усилий Армения сегодня является политическим, экономическим, инвестиционным, энергетическим и транспортным тупиком. До тех пор, пока они не покинут наши земли, эта ситуация будет продолжаться. Таким образом, если руководство Армении в очередной раз попытается сравнить Армению с Азербайджаном на основе фиктивных данных, пусть хорошо подумает. Потому что, говоря спортивным языком, Азербайджан находится в высшей, а Армения - в третьей лиге, и эта разница постепенно будет увеличиваться", - заявил Президент Ильхам Алиев.

Предупреждение более чем серьезное и очень емкое. Думается, определение Президентом Азербайджана Армении в третью лигу скоро станет активно цитироваться в армянских СМИ, и от Никола Пашиняна начнут требовать ответа и опровержения. Но чем может ответить глава страны с умирающей экономикой, невнятной политикой и изолированной от мира агрессией против соседнего Азербайджана? Вопрос риторический.

Между тем, для Азербайджана 2020 год начался с очередных успехов. Так, несколько дней назад в Баку были подписаны два проекта касательно возобновляемых источников энергии и Исполнительный договор с двумя крупными инвесторами. Согласно проектам, будут построены две крупные электростанции - ветряная и солнечная. Причем, финансирование будет осуществляться за счет зарубежных инвестиций, что является проявлением доверия инвесторов к Азербайджану. "Слава Аллаху, Азербайджан богат как солнцем, так и ветром, обладает современной энергетической инфраструктурой. И вновь в отчете Давоса Азербайджан занимает второе место в мире по доступности энергии. У нас есть и экспорт, в прошлом году мы экспортировали на сумму более 60 миллионов долларов. Поэтому уверен, что создание возобновляемых видов энергии станет очередной приоритетной отраслью для нас", - сказал по этому поводу Президент.

Безнадежное отставание Армении от Азербайджана наблюдается повсеместно. Оно безнадежно - и такая ситуация будет продолжаться, пока власти этой страны вместо подтасовки статистических данных не займутся наконец серьезным делом. А самым серьезным и в общем-то единственным выходом из сложившейся ситуации для Армении является прекращение оккупации и налаживание нормальных отношений с соседями. Вопрос идти по этому пути или нет, равноценен вопросу быть или не быть Армении как государству в принципе.

Day.Az