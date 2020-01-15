"Я прекрасно знаю политику, тактику и намерения Израиля. Также осведомлена о стратегии израильтян, направленной на выдавливание палестинцев с их исконных, исторических земель. Я понимаю, потому что в моих жилах течет и армянская кровь".

Так говорила Сара Ли Уитсон, директор "Хьюман Райтс Вотч" (Human Rights Watch) по Ближнему Востоку и Северной Африке.

Сара Ли славится не только своей ярой антиизраильской позицией, но и откровенным, чуть ли не зоологическим армянофильством. Она любит повторять, что ее мать Еши Уитсон, родившаяся в армянском квартале Иерусалима и эмигрировавшая в 1960 году в США, воспитала в ней "полуармянку, полуамериканку".

И да, она в авангарде тех, кто считает Израиль чуть ли не террористическим государством, а Армению - центром нравственности и самопожертвования. Увы, нынешние геополитические и медийные реалии таковы, что лицемерные нападения на Израиль весьма распространены, но Сара Ли Уитсон выводит их на новый уровень.

По ее словам, она всего лишь защищает права обездоленных палестинцев и вообще всех, кто страдает от беззакония, вседозволенности и т.д.

Но вместе с тем, когда дело касается Армении и армян, Уитсон благополучно забывает свои же принципы и принимается защищать террористов, оккупантов и захватчиков.

Напомним, что Международная кризисная группа (İnternational Crisis Group), штаб-квартира которой находится в Брюсселе, в конце прошлого года опубликовала новый доклад по карабахскому конфликту. Согласно докладу, опубликованному на сайте этой организации, армянские оккупанты активно заселяют территории не только оккупированного Нагорного Карабаха, но и прилегающих районов. Например, в оккупированном армянами Губадлы все пригодные к посеву земли уже заняты, а потому переезжающие сюда армяне начали обрабатывать участки плодородной земли вдоль реки Араз в Физулинском и Джабраильском районах.

Поселения, которые поддерживает г-жа Уитсон, находятся в Нагорном Карабахе - регионе, который находился в границах постсоветского Азербайджана до 1994 года, когда Армения оккупировала регион после затяжной войны. С тех пор руководство Армении в Ереване активно поощряло перемещение поселенцев в этот район. Многие армяне считают Карабах своей исторической родиной. Но Организация Объединенных Наций, международные суды и США считают его оккупированной территорией Азербайджана.

В настоящее время число лиц армянской национальности, незаконно расселенных на оккупированных территориях после заключения соглашения о прекращении огня, составляет 11% от общего числа армян, живущих в оккупированных Карабахе и прилегающих районах. И их число неуклонно растет.

"Это заселение - серьезная проблема и для Азербайджана, и для Армении. Стороны никогда публично не говорили о готовности обсуждать заселение в рамках мирных переговоров, хотя Азербайджан требует возвращения этих территорий", - говорится в докладе.

Официальный Ереван считает, что надо заселить все оккупированные территории Азербайджана, так как это "древняя армянская земля".

Г-жа Уитсон, у которой, по ее же словам, "в жилах течет армянская кровь", служила в качестве организатора церемоний по сбору средств в 2018 году для Армянского национального комитета Америки - якобы благотворительной организации, которая рассматривает Нагорный Карабах как "неотъемлемую часть армянской родины". Даже когда Уитсон возглавляла оголтелую кампанию HRW по бойкоту израильской экономической деятельности на Западном берегу реки Иордан, в Твиттере она рекламировала армянские вина, в том числе, с оккупированных территорий Азербайджана. На вопрос о несоответствиях между ее позициями г-жа Уитсон так ответила по электронной почте: "Моя личная поддержка организаций армянской диаспоры касается их благотворительной и просветительской работы в Армении и их усилий по пропаганде признания "геноцида армян"".

То есть, выдуманный "геноцид армян" и заселение азербайджанских земель армянскими оккупантами для Уитсон реалии, ничуть не коррелирующие с моральными императивами. Для нее все, что выгодно интересам Армении и декларировано как "исторические нужды и геополитические чаяния армян", - истина в аксиоматической прогрессии. Все остальное - так, мишура обыденности и (или) инструменты политической эквилибристики.

Это объяснение противоречит подходу HRW к Израилю, где группа призывает к бойкоту целых компаний, включая не связанные с процессом подразделения, потому что, оказывается, "часть их деятельности распространяется и на еврейские поселения". Это также расходится с историей: призывы г-жи Уитсон к сбору средств для групп, выступающих за расселение, никоим образом не ограничиваются вопросами образования. Она отметила работу Армянского всеобщего благотворительного союза, который поддерживает строительство новых поселений на оккупированных азербайджанских территориях, "дабы побудить молодых армян со всего мира пустить корни на исторической земле". Она также особо поблагодарила организацию армянской диаспоры в США за помощь сирийским армянам, которые "переселились в историческую область - Армению"; на самом деле сотни и тысячи сирийских армян были отправлены на оккупированные территории Азербайджана.

Профессор юридического факультета в "George Mason University's Scalia Law School" и научный сотрудник иерусалимского "Политического форума Кохелет" Евгений Конторович (Eugene Kontorovich) в своей статье "Селективный противник поселенцев" (A Selective Opponent of "Settlers"), опубликованной в The Wall Street Journal, раскрыл истинную сущность Сары Ли Уитсон.

По словам Конторовича, мисс Уитсон не одинока в противостоянии Израилю и пропаганде Армении. Нэнси Крикорян - лидер направленной против Израиля кампании бойкота "Code Pink" - тоже ярая защитница армянских оккупантов и заселений оккупированных азербайджанских территорий.

Кстати, скандально известная конгрессвумен из Мичигана, этническая палестинка Рашида Тлейб тоже непрестанно призывает бойкотировать Израиль, при этом оказывает активную поддержку террористической хунте карабахских армян.

Только не стоит обольщаться: вызывающая слишком много вопросов, как политического, так и морально-этического характера деятельность Сары Уитсон вряд ли не скомпрометирует ее положение в HRW или в движении против борьбы с насилием.

Все мы невольные свидетели грязных политических игр, реализации двойных стандартов, когда террористическая деятельность карабахских армян не только открыто поддерживается, но и заселение оккупантами азербайджанских земель выдается за "чаяния армянского народа".

Если это международное право, то, значит, оно умерло. В тот день, когда армяне почувствовали поддержку таких фарисеек, как Сара Ли Уотсон.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az