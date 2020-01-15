https://news.day.az/politics/1194272.html Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий - ФОТО
15 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре