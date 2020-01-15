15 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с 90-летним юбилеем Хошбахта Юсифзаде.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, новому судну ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" будет присвоено имя академика Хошбахта Багы оглу Юсифзаде.

Кроме того, имя Хошбахта Юсифзаде будет присвоено полной средней школе номер 112 в поселке Пиршаги Сабунчинского района Баку.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.