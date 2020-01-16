"Азербайджан жил в условиях стабильности. Стабильность - основное условие для развития любой страны", - заявил, выступая на совещании по итогам минувшего года, Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в течение года мы наблюдали нарастание напряженности в различных частях мира. Кровавые столкновения, войны, массовые акции протеста, полицейское насилие, грубое нарушение прав человека, попрание демократических ценностей - все это наблюдалось, можно сказать, повсюду в мире, подчеркнул глава государства. Между тем, Азербайджан продолжал развиваться как пространство стабильности.

Прошлый год для Азербайджана, несмотря на происходящее в соседних странах и регионах, был стабильным и успешным.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог Ильгар Велизаде, комментируя тезисы, озвученные Президентом.

По словам политолога, в целом ряде сопредельных с Азербайджаном и Южным Кавказом регионов происходили достаточно сложные процессы, связанные, в частности, с внутриполитическими трансформациями. Речь идет о соседних Грузии, Турции. Сложные процессы имели место в Иране, связанные с ирано-американским кризисом. Так как все это происходило в непосредственной близости от Азербайджана, не влиять на регион оно не могло, оказывая общее дестабилизирующее действие.

"В это непростое время политическое руководство Азербайджана проявило решимость продолжить линию на кадровые и структурные изменения, преобразования в практике государственного управления. Решение о проведении внеочередных парламентских выборов тоже является очень резонансным внутриполитическим событием.

Несмотря на турбулентность в регионе и серьезные внутриполитические изменения, в Азербайджане сохранилась стабильность. Хотя попытки дестабилизировать ситуацию делались. Например, осенью была предпринята очевидная попытка расшатать ситуацию, но она не дала результата", - сказал Велизаде.

Изменения, происходящие в Азербайджане, с оптимизмом воспринимаются не только широкой общественностью, но и политическими акторами, отметил наш собеседник. Политолог привлек внимание к тому факту, что, согласно данным ЦИК, на сегодняшний день кандидатами в депутаты зарегистрированы представители 20 партий. Интересно, что и среди представителей партий, и среди независимых кандидатов есть те, кто прежде отказывались выдвигать свои кандидатуры.

"Это говорит о том, что даже у скептиков изменилось отношение к парламентским выборам. Что, в свою очередь, свидетельствует о росте доверия к происходящим в стране политическим процессам со стороны общественности и политических организаций", - считает политолог.

Стабильность, подчеркнул Велизаде, сохранялась также в экономике. Азербайджан как региональная страна, в принципе, мог почувствовать последствия торговых войн между США и Китаем, санкций, вводимых Штатами против Ирана и России, являющейся одним из основных экономических и политических партнеров Баку. Но благодаря правильному вектору экономической политики и сильной дипломатии Азербайджана негативные влияния нашу страну обошли, отметил азербайджанский политолог.

Лейла Таривердиева