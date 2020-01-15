Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана рассмотрела заявление кандидата в связи с парламентскими выборами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Аббасов Рауф Черкез оглу, кандидатура в депутаты которого не была зарегистрирована Хатаинским избирательным округом № 35, обратился в ЦИК. В заявлении Аббасов отметил, что окружная избирательная комиссия (ОИК) отказалась зарегистрировать его кандидатуру без каких-либо оснований. В ходе расследования экспертной группы ЦИК было установлено, что в решении ОИК действительно не указаны причины отказа в регистрации.

По этой причине, ЦИК отменила решение ОИК об отказе в регистрации Аббасова в качестве кандидата в депутаты.

Члены ЦИК предложили взять под особый контроль деятельность избирательного округа № 35.

Отметим, что на девятое февраля в Азербайджане назначены внеочередные парламентские выборы.