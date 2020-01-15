Члены международной наблюдательной группы, состоящей из сотрудников Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан (МИМРД) Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, под руководством исполняющей обязанности директора структуры Екатерины Голоулиной приступили в Баку к наблюдению за ходом избирательной кампании по внеочередным выборам в Милли Меджлис (парламент), сообщает Day.Az со ссылкой на Милли Меджлис.

В мероприятиях, осуществляемых на этапе долгосрочного мониторинга, участвуют и сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ, обладающие статусом местного наблюдателя.

Наблюдатели МПА СНГ уже встретились с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым, руководителем Аппарата Милли Меджлиса Сафой Мирзоевым.

На встрече с Панаховым представители МПА СНГ ознакомились с кандидатами в депутаты и их уполномоченными лицами, членами участковых избирательных комиссий, методическими материалами, подготовленными ЦИК для представителей СМИ и т.д.

В свою очередь, представители МПА СНГ задали ряд вопросов о поправках, внесенных в Избирательный кодекс Азербайджана после 2016 года, о предвыборной агитации, которая стартует 17 января 2020 года.

На встрече с Сафой Мирзоевым состоялся обмен мнениями по вопросам, интересующим стороны в связи с внеочередными выборами, а также достигнута договоренность о встречах с руководством предвыборных штабов партий.

По результатам встреч в Бакинском филиале МИМРД МПА СНГ было проведено рабочее совещание, в ходе которого утвержден план работы экспертов и сотрудников Бакинского филиала МИМРД в регионах, в том числе, в городах Гянджа, Мингячевир, Самух, Шамкир, Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы и прилегающих районах.

Напомним, что внеочередные парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля 2020 года.