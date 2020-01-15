Для участия во внеочередных парламентских выборах, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля, обратился 2431 кандидат.

Как передает Day.Az, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов. По его словам, на сегодня зарегистрировано 1396 кандидатов в депутаты.

Глава ЦИК добавил, что в связи с выборами аккредитацию прошли 77 международных наблюдателей.

"Процесс еще не завершился, ожидается, что число аккредитованных наблюдателей увеличится", - подытожил Мазахир Панахов.