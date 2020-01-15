Двойные стандарты Human Rights Watch хорошо известны и в Израиле.

Об этом сказал Trend генеральный директор международной ассоциации Израиль-Азербайджан "АзИз" Лев Спивак, комментируя позицию директора Human Rights Watch по Ближнему Востоку Сары Ли Уитсон, которая поддерживает строительство поселений на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, передает Day.Az.

"Human Rights Watch - совершенно неуважаемая организация в Израиле. Потому, что двойные стандарты и соответствующее поведение этой организации хорошо известны в Израиле. Все прекрасно знают, что это абсолютно ангажированная организация, работающая по заказам. Об этом говорится и пишется во всей израильской прессе. И я рад, что это, наконец, всплыло и, может быть, дойдет до остальных людей в мире", - сказал Спивак.

По его словам, Human Rights Watch дает отчеты на потребу своим заказчикам.

"Не секрет, что все вопросы, связанные с армянской диаспорой, поставлены на хорошую финансовую основу. Среди армян мира собираются на это деньги", - сказал он.

Известный израильский эксперт Юрий Бочаров, в свою очередь, отметил, что кто-то на это дал деньги и обрисовал свое видение этого вопроса.

"От позиции двойных стандартов страдают все. В угоду себе, в угоду каким-то политическим интересантам передергивается закон, передергивается подход к ситуации. Это касается и Азербайджана, когда агрессия и оккупация выдаются за освободительное движение. Это касается и Израиля. Кто заказывает музыку? Кому это выгодно? В этом то кроются все ответы. Почему вдруг начинают пересматривать какие-то вопросы? Почему пересматривают границы? Почему пересматривают понятия? Кому-то сегодня выгодно, кому-то это экономически и политически целесообразно внести раскол и получить свою собственную выгоду из этого. Личная выгода всегда является движущим моментом в этой ситуации. Кто заплатил им, за какую работу? Очень мало в мире общественных организаций, по существу оправдывающих этот статус. Потому, что общественная организация должна существовать на какие-то средства. Нужно снимать офис, проводить исследования, изучать документы - на это нужны значительные средства. Кто-то на это дал деньги. И тот, кто дал деньги, обрисовал свое видение этого процесса. Ничего нового, к сожалению", - резюмировал он.

В статье, опубликованной в Wall Street Journal, отмечается, что Уитсон, выросшая в армянской семье, в 2018 году выступала в качестве организатора мероприятий по сбору средств для Армянского национального комитета Америки, который поддерживает строительство поселений на оккупированных территориях Азербайджана и рассматривает Карабах как "неотъемлемую часть Армении".

Кроме того, как говорится в статье, она на своей странице в Твиттер занимается продвижением армянских вин, в том числе произведенных на оккупированных азербайджанских территориях.

Сама Уитсон отмечает, что ее личная поддержка организаций армянской диаспоры касается якобы "благотворительной и просветительской работы" в Армении и усилий "по пропаганде признания так называемого "геноцида армян"".

"Призывы Уитсон к сбору средств для групп, выступающих за развитие вышеуказанных поселений на оккупированных азербайджанских территориях, никоим образом не ограничиваются вопросами образования. Она поддерживает работу Армянского всеобщего благотворительного союза, который содействует строительству новых поселений с целью побудить "молодые семьи пустить там корни". Она особо поблагодарила группу за помощь сирийским армянам, которые "переселились в Армению". Большинство этих беженцев были расселены на оккупированных территориях Азербайджана", - говорится в статье.