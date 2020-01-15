Разработка месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на церемонии по случаю 90-летнего юбилея выдающегося ученого-нефтяника и геолога, первого вице-президента SOCAR, академика Хошбахта Юсифзаде.

"Дорогой Хошбахт муаллим, сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья, новых успехов. Несмотря на то, что вам исполнилось 90 лет, вы, как всегда, молоды, продолжаете работать, физически здоровы, всегда оптимистически настроены. Ваш оптимизм прекрасно отражается и на тех, кто с вами работает. Думаю, все со мной согласятся, что вы - живой символ нефтегазовой промышленности Азербайджана. Неслучайно ваш юбилей отмечается на государственном уровне. Некоторое время назад я подписал Распоряжение в связи с юбилеем, и сегодня здесь мы отмечаем ваш юбилей", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что как в советское время, так и в период независимости Хошбахт Юсифзаде многое сделал во имя азербайджанского народа, на пути развития Азербайджана, внес в это дело большой вклад.

"Вам принадлежит большая роль в развитии нефтегазовой промышленности Азербайджана и в советский период, и в годы независимости. Вы непосредственно участвовали в открытии более 20 нефтегазовых месторождений, во многих случаях руководили разведочными работами. Особое место среди этих месторождений занимают "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". Открытие этого месторождения в советский период было большим событием, потому что это - самое крупное месторождение на Каспии. Однако разработка "Азери-Чираг-Гюнешли" в годы независимости является историческим событием. Потому что развитие современного Азербайджана невозможно представить без "Азери-Чираг-Гюнешли". Разработка этого месторождения и добываемая там нефть обеспечивают развитие Азербайджана, обусловливают его экономическую независимость. Экономическая же независимость укрепляет нашу политическую независимость. Так что разведка и разработка месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" - действительно историческое событие. Недавно мы обеспечили продление срока разработки данного месторождения, и оно будет находиться в эксплуатации как минимум до 2050 года. Вы тоже хорошо помните, что при подписании контракта по "Азери-Чираг-Гюнешли" приблизительные запасы оценивались зарубежными партнерами на уровне 511 миллионов тонн. Мы даже удивлялись, как можно рассчитать с такой точностью? Но и вы в то время с абсолютной уверенностью говорили, что в этом месторождении есть еще большие нефтяные ресурсы. В настоящее время по подсчетам зарубежных партнеров запасы месторождения составляют как минимум 1 миллиард тонн нефти. Однако считаю, что, несомненно, в предстоящие годы, в особенности с применением новых технологий, на этом месторождении будет добыто больше нефти", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что говоря сегодня об успехах Азербайджана, конечно, нужно особо отметить достижения в нефтегазовой промышленности, труд наших нефтяников.

"Благодаря их героизму и самоотверженности независимый Азербайджан сегодня успешно развивается. Справедливое управление доходами от нефти, доведение их до людей, направление на решение основных задач, стоящих перед страной, конечно же, стали возможными за счет большого труда политического руководства и в результате продуманной политики. Азербайджан является одной из стран, которым нефтегазовые месторождения принесли прогресс, счастье, развитие. Во многих богатых нефтью странах нефть приносит не пользу, а наоборот, вред, проблемы, происходят кровавые столкновения. Из истории нам хорошо известно, что борьба за нефть зачастую приводит к большим трудностям, трагедиям. Азербайджан же, успешно реализуя нефтяную стратегию, начатую по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, направил доходы от нефти на общее развитие нашей страны. Именно поэтому мы сегодня занимаем первое место на пространстве СНГ по валютным резервам на душу населения. Уровень бедности в Азербайджане составляет примерно 4,8 процента. Это говорит о том, что доходы от нефти распределяются в обществе справедливо, и происходящий в последние годы в нашей стране прогресс опирается именно на этот фактор. Реализованы инфраструктурные проекты, проложено 16 тысяч километров дорог. Сегодня мы входим в число передовых стран по дорожной инфраструктуре. В свое время мы испытывали трудности с электроэнергией, импортировали ее из-за рубежа. Сегодня мы экспортируем ее, наши генерационные мощности превышают тысячу мегаватт. За счет чего мы добились этого? За счет работы, проделанной в нефтегазовом секторе", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, решение социальных проблем граждан также непосредственно связано с работой, проводимой в нефтегазовой отрасли, - повышение зарплат, пенсий, пособий, создание социальной инфраструктуры.

"То есть проделана большая работа, построено более 3300 школ, свыше 700 медицинских учреждений. Основным источником всех этих дел являются доходы от нефти и их правильное использование.Поэтому вам принадлежат очень большие заслуги перед азербайджанским народом. Потому что ваши знания, опыт, работа, проделанная с зарубежными партнерами в период разведки и разработки нефтегазовых месторождений, обеспечивают успешное развитие сегодняшнего Азербайджана. Поэтому вам принадлежат очень большие заслуги перед азербайджанским народом. Потому что ваши знания, опыт, работа, проделанная с зарубежными партнерами в период разведки и разработки нефтегазовых месторождений, обеспечивают успешное развитие сегодняшнего Азербайджана", - сказал Президент Ильхам Алиев.