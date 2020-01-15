Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, принимая министра транспорта, связи и высоких технологий Рамина Гулузаде.

"В прошлом году транспортный сектор, как и все сферы в Азербайджане, развивался. Это развитие проявляется в реальных проектах, а также находит отражение в отчетах международных организаций. Достаточно только сказать, что в прошлом году был достигнут рекордный показатель в строительстве автомобильных дорог - проложено 1300 километров автодорог. Таким образом, была улучшена работа междугородного транспорта, а также продолжалась прокладка магистральных дорог, были благоустроены и реконструированы дороги сотен школ", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что Давосский всемирный экономический форум высоко оценил работу, проделанную в Азербайджане в транспортном секторе.

"В целом, транспортная инфраструктура Азербайджана занимает в отчете Давоса 31-е место в мировом масштабе. Это достаточно высокий показатель. По этому показателю мы опередили несколько развитых стран. По качеству автомобильных дорог мы находимся на 27-м месте в мире. По эффективности железнодорожного транспорта занимаем 11-е, воздушного транспорта - 12-е место. То есть, это по сути свидетельствует о том, что работа, проделанная в последнее время в транспортном секторе, заслуживает самой высокой оценки. Наряду с этим, в прошлом году были реализованы очень важные межгосударственные проекты. В том числе очень большим событием является сдача в эксплуатацию нового автомобильного моста на азербайджано-российский границе, потому что прежний мост был построен в 1950-х годах и, можно сказать, вышел из строя. Новый мост послужит развитию как транспортных, так и торговых связей между Азербайджаном и Россией, в то же время он является составной частью транспортного коридора Север-Юг. В настоящее время прокладывается новая автомагистраль до российской границы, и до конца года основная часть этой магистрали будет сдана в эксплуатацию", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что параллельно планируется прокладка новой магистрали от Астары до иранской границы.

"Данный вопрос согласован с иранской стороной. Таким образом, грузовые автомобили смогут напрямую двигаться в направлении Ирана, не заезжая в Астару, кроме того, будет построен новый автомобильный мост. Несколько лет назад был построен новый железнодорожный мост между двумя странами, что имеет большое значение для функционирования транспортного коридора Север-Юг. Конечно, в прошлом году было перевезено больше грузов по транспортному коридору Север-Юг. Это естественно, так как после сдачи в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс в данном направлении происходит большое оживление. Наблюдается перевозка грузов не только с восточного направления, но и из России в Турцию и Европу через территорию Азербайджана, и объем грузов с каждым годом будет расти. Таким образом, Азербайджан, не имеющий выхода к открытым морям, превратился в один из международных евразийских транспортных центров", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в инвестиционной программе нынешнего года предусмотрены достаточно крупные средства для развития транспортного сектора.

"В то же время будут реализованы конкретные проекты, связанные с прокладкой автомобильных и железных дорог. В этом году должна быть сдана в эксплуатацию железная дорога Ляки-Габала. Одновременно мы приступаем к проектированию и строительству железных дорог Баку-Ялама и Худат-Шахдаг. Таким образом, мы значительно повысим качество действующих железных дорог, соответственно увеличится и скорость поездов. Мы также придаем большое значение развитию городского транспорта. В этом году в Баку будет доставлено дополнительно 300 современных автобусов, работа в этом направлении будет проводиться и впредь. В то же время по моему указанию должны быть доставлены и новые автомашины такси. Мы должны сделать так, чтобы во всех наших городах, в первую очередь, в крупных городах были современные службы такси. Необходимо организовать современные стоянки такси, подготовку водителей, прохождение ими медицинского обследования. Как и во всех сферах, мы и в этой сфере должны перейти от наличных расчетов к карточным, установить таксометры. То есть, не только в Баку, в первую очередь, во всех крупных городах, а на последующем этапе - и в других городах", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что это касается и автобусного транспорта, потому что в настоящее время перевозки пассажиров автобусами в Баку и Сумгайыте отвечают современным стандартам.

"Но не везде. В Баку все еще функционируют некачественные автобусы с истекшим сроком эксплуатации. С этой целью мы ежегодно доставляем в нашу страну 300 автобусов. По предоставленной мне информации, автобусное хозяйство в Гяндже устарело. Сколько автобусов функционирует в других городах, сколько необходимо приобрести? Конечно, в первую очередь, данный вопрос должен быть решен в столице - городе Баку. Но и другие города не должны оставаться без внимания", - сказал Президент Ильхам Алиев.