В авторитетном российском издании "Московский комсомолец" опубликована статья Заведующего сектором стратегических исследований и планирования Администрации Президента Азербайджана Фуада Ахундова, посвященная вопросу героизации фашизма в Армении и пособника нацистов Гарегина Нжде, а также попыткам некоторых российских кругов найти этому оправдание.

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В 2020 году мир готовится отметить 75-летний юбилей разгрома гитлеровской Германии во Второй мировой войне. В Москве по традиции пройдет военный парад, состоится множество торжественных мероприятий, возложение венков к памятникам погибшим на фронтах. И, конечно же, в эти дни и в официальных выступлениях, и в газетных статьях будет не раз подчеркнуто, что недопустимы ни попытки реабилитации нацизма, ни тем более его героизация.

И тем удивительнее, что сегодня не прекращаются дискуссии о героизации гитлеровского пособника Гарегина Нжде. Более того, очевидны попытки перенести этот культ уже и на территорию самой России.

Именно к такому выводу подталкивают меня не только события, связанные с памятной доской Гарегину Нжде в Армавире, но и "особое мнение" Константина Затулина, депутата Госдумы РФ, высказанное в статье "Ходите чаще в библиотеку"

На память приходит один случай из недалекого прошлого. В конце 90-х годов в Центральном Доме журналистов господин Затулин вместе с господином Миграняном анализировал перед журналистами политику стран Закавказья, но критиковал исключительно Азербайджан и Грузию. А когда автор этих строк задал ему вопрос, надо ли так понимать, что им введена в действие новая география и Армения уже не считается частью Закавказья, господин Затулин без тени сомнения заявил, что никаких проблем в Армении не существует. Причем сделал это в то время, когда в Армении на основании местного закона о языке русскоязычное образование было попросту уничтожено. Русская школа сохранилась только в селе Фиолетово под патронажем посольства РФ в Армении. Правда, под откровенным нажимом были открыты русские классы, но обучались в них только дети, у которых хотя бы один из родителей не был этническим армянином. Тогдашний посол РФ в Армении Анатолий Дрюков сравнивал действия инспекции по языку со средневековой инквизицией. Некоторые армянские семьи не могут устроить своих детей в русские классы по возвращении после 6-7-летнего пребывания в России. Более того, есть и обширное исследование "Изучение положения русскоязычных граждан в странах СНГ и прибалтийских странах", согласно которому в худшем положении "русскоязычные граждане" находятся как раз в Армении, а не странах Балтии.

Одним словом, налицо торжество в Армении идей нждеизма.

А теперь вот господин Затулин решил на этот раз ни много, ни мало вступиться за "право армян на собственное мнение о Гарегине Нжде". Еще до того, как на недопустимую героизацию Нжде обратил внимание в своем выступлении на саммите СНГ в Ашхабаде Президент Азербайджана Ильхам Алиев, 7 мая 2019 года, МИД России представил доклад "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", где указывалось, что "явных попыток реабилитации нацизма, всплесков неонацистских настроений в Армении не зафиксировано. В то же время бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".

Наглядным примером общественного мнения против героизации нацизма служит размещенная Александром Перенджиевым в сети Интернет в 2017 г. петиция "Пресечь героизацию фашизма на постсоветском пространстве", в которой упоминался и Гарегин Нжде, и которому в Ереване в 2016 году был открыт памятник. Участие в петиции приняли более 200 тысяч подписантов.

Подчеркну, что архивы хранят достаточно свидетельств сотрудничества Нжде с третьим рейхом. Нынешний "герой Армении" занимался в основном вербовкой солдат для "Армянского легиона" - и среди армянских военнопленных, и из числа молодых армян диаспоры. Выполнял и другие "деликатные поручения". Вот что говорится об этом в судебных документах Особого совещания при МГБ СССР, которое осудило Нжде к 25 годам тюрьмы: "...В период второй мировой войны установил связь с немецкими разведывательными органами с целью ведения подрывной работы против частей советской армии. Занимался вербовкой и подготовкой людей для выполнения заданий германских разведывательных и контрразведывательных органов, входил в состав "Армянского национального совета" (на самом деле - комитета), созданного в Берлине в 1942 г., т.е. в преступлениях, предусмотренных статьями 58-4, 58-11 и 58-6, часть 1 УК РСФСР".

Приведу также и точку зрения по поводу Гарегина Нжде, изложенную в статье "Деятельность военной контрразведки в завершающий период войны", опубликованной в шестом томе "Тайная война: Разведка и контрразведка в годы Великой Отечественной войны" 12-томной энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". В ней говорится: "По данным энциклопедии "Великая Отечественная война 1941-1945 годов", на территории Болгарии в период войны Нжде завербовал более 30 агентов армянского происхождения. Он участвовал в их диверсионной подготовке, а также в переброске в тыл Советской армии с целью ведения подрывной деятельности", "Сотрудниками СМЕРШ были задержаны 17 из 30 подготовленных им диверсантов, что предотвратило совершение диверсионно-террористических актов". Таким образом, Нжде был не просто вербовщиком агентуры для разведывательно-агентурной работы, но и диверсантов для совершения диверсионно-террористических актов в тылу действующей Красной Армии и на территории СССР.

В 1944 году Гарегин Нжде был арестован в Болгарии сотрудниками контрразведки "СМЕРШ", предстал перед судом и получил 25 лет тюрьмы. Умер во Владимирском централе.

И когда теперь господин Затулин изрекает: "...Когда дело касается конкретно кампании вокруг истории умершего в 1955 году Гарегина Нжде, раскручиваемой сейчас в СМИ, невооруженным глазом видно, что ее инициатором является руководство конфликтующего с Арменией Азербайджана", а также заявляет, будто бы "властям Азербайджана показалось, что они наберут очки в своих попытках демонизировать армян, если разыграют карту с памятником Гарегину Нжде в Армении, которого они представляют фашистом и коллаборационистом", то вынужден пояснить: прежде всего, националистом Нжде стал по собственному выбору, когда создал идеологию "Цегакронутюн", то есть расизма в точном переводе с армянского языка, которая, практически, списана со знаменитых нацистских "25 пунктов НСДАП".

Авторы программной партийной брошюры "Гарегин Нжде и его учение", изданной Республиканской партией в Ереване в 2004 году, сами же советуют не путать армянский Цегакронутюн с итальянским фашизмом и немецким нацизмом. Они "научно" разъясняют: "Не существует армянский фашизм или нацизм, есть итальянский фашизм, немецкий нацизм ... есть армянский Цегакронутюн." (стр.33). Получается прямо как у г-на Затулина - право на особое мнение... Коллаборационистом Нжде тоже стал по собственному выбору, предложив свои услуги гитлеровцам. И был осужден Особым совещанием при МГБ СССР.

Сам Затулин признает, что "Нжде совершил роковую ошибку, пытаясь заручиться в Германии гарантиями для армян в случае нападения на СССР со стороны Турции". Но воспринимать это объяснение всерьез никак не получается. Возможно, господин Затулин не в курсе некоторых деталей. Во-первых, никакого ни военного, ни политического союза между Германией и Турцией во время второй мировой войны не существовало. В число союзников Гитлера Турция также не входила и сохраняла в течение всей войны нейтралитет. А уж называть сотрудничество с гитлеровцами "роковой ошибкой Нжде" не просто неубедительно - это, прежде всего, аморально. Нжде, напомню еще раз, поступил на службу к гитлеровцам еще до того, как фашистская Германия напала на СССР, а когда гитлеровские армии рвались на Кавказ, включая и Армению, тогда плечом к плечу с представителями других советских народов с гитлеровцами в рядах советской армии сражались и сотни тысяч армян. Среди которых были и маршал Баграмян, и адмирал Исаков, и многие другие. Так какие гарантии и для кого пытался в таком случае выторговать Нжде? Может быть, для того, чтобы дать оценку его деятельности, надо послушать армянских ветеранов войны, офицеров МГБ Армянской ССР? Они издали достаточно книг и статей про Нжде. К слову, памятную доску Нжде снесли в Армавире также армяне.

Не выдерживает критики еще один довод Затулина: дескать, "история Нжде начинается не со времен Великой Отечественной войны, а гораздо раньше. Она начинается в Османской империи - Нжде был одним из тех немногих, кто с оружием в руках возглавил борьбу истребляемого армянского населения против тех, кто решил его уничтожить. Именно поэтому, - и ни почему другому, - он в Армении национальный герой".

Смеем заверить, что биография генерала Власова тоже начинается гораздо раньше его предательства. И чин генерала в Красной Армии он, думается, тоже получил не за просто так. Еще один коллаборационист, французский маршал Петэн, возглавивший коллаборационистское правительство Виши, даже был героем Первой мировой войны. Но никакие прошлые заслуги им не помогли.

А вот в случае с Нжде нет и убедительных "прошлых заслуг". Да, в годы первой мировой войны Нжде воевал против Османской Империи,. А в тридцатые годы занимался, как указывается в документах Особого совещания при МГБ СССР, "антисоветской деятельностью".

И уж тем более ничего, кроме возмущения, у меня не вызывает следующий пассаж Затулина: "Я не пишу Нжде панегирик и не предлагаю ставить ему памятники в России. Я лишь предлагаю признать право армян на особое о нем мнение и не приписывать им самым бессовестным образом склонность к исторической реабилитации фашистских преступников".

Конечно, все это звучит очень красиво. Но надо ли так понимать господина Затулина, что в жертву праву на "особое мнение" о Гарегине Нжде должна быть принесена память о войне? Уважение к памяти павших? Ради этой особой памяти надо отказаться от постулата, что преступления гитлеровцев и их приспешников не имеют срока давности? Наконец, смею напомнить: в новейшей мировой истории есть такой факт, как Нюрнбергский трибунал, согласно решениям которого, преступления гитлеровцев, включая и их приспешников из числа коллаборационистов, не подлежат амнистии и не имеют срока давности. А таковыми, в числе прочего, признаны и агенты SD. И уж точно здесь не предусмотрено никакого " особого мнения".

И самое главное, как ни неприятно это звучит, очевидна нынешняя непонятная терпимость к героизации нацизма в Армении. Такое благодушие недопустимо. Как недопустимы и безнравственны любые попытки исказить и переписать историю Тем более, накануне 75-летия Великой Победы! Вот на все это и нужно обращать внимание, а не видеть во всем руку "руководства конфликтующего с Арменией Азербайджана".

Фуад Ахундов

Заведующий сектором стратегических исследований и планирования Администрации Президента Азербайджана