Соответствие развития Азербайджана стратегии развития ООН - одна из основных целей государства.

Об этом вице-премьер Али Ахмедов сказал на конференции, посвященной определению приоритетных сфер сотрудничества между Азербайджаном и ООН на предстоящие пять лет, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, сотрудничество Азербайджана и ООН всегда высоко оценивается правительством. Это сотрудничество принесло большую пользу Азербайджану: "Полагаю, что оно будет продолжено и впредь. Связи Азербайджана с ООН охватывают различные сферы".

Вице-премьер добавил, что Азербайджан - одна из наиболее успешно развивающихся стран последних 30 лет: "Развивается экономика страны, значительно улучшились условия жизни людей. Азербайджан является одной из немногих стран, представивших два Национальных отчета, и это говорит о том, что прилагаются усилия для достижения глобальных целей ООН, намеченных до 2030 года. Страна обозначила главные цели по проекту до 2030 года, и основная цель в том, чтобы национальная программа развития соответствовала стратегии, определенной ООН".

Ахмедов отметил, что основная особенность развития в Азербайджане заключается в том, что оно наблюдается во всех сферах: "Одна из главных задач, стоящих перед страной, - это развитие социальной сферы. В последние годы в Азербайджане реализовано много социальных проектов, которые будут продолжены".