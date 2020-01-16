Армянское правительство постоянно публикует информацию, которая обязательно не соответствуют действительности, написал на своей странице в Facebook экономист, бывший премьер-министр Армении Грант Багратян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Должны же быть какие-то рамки у человека?! Не могу же я каждый день делать замечания по части выступления премьер-министра или министров. С другой стороны, разве представитель интеллигенции, и особенно экс-премьер и экономист, не обязал говорить о статистических фальсификациях и неточностях.

Сейчас более конкретно. Вчера министр экономики Тигран Хачатрян заявил, что в 2019 году ожидается 7.5% рост ВВП. Через несколько часов Статистический комитет с недельным опозданием опубликовал социально-экономическую ситуацию в январе-ноябре 2019 года - 7.5%. Позавчера в эфире известной телепрограммы я отметил, что Статистический комитет не дает цифру, ждет указания.

Указание поступило. А Тиграну Хачатряну должен сказать, что его пресс-конференция противоречит Конституции и законам Армении.

Дело в том, что принципом государственной статистики является независимость и Тигран Хачатрян не имеет права называть цифру раньше Степана Мнацаканяна, когда речь касается предыдущего периода (будущие прогнозы - пожалуйста). А вечером мы прочитали запись премьер-министра Пашиняна по части прибывших в Армению и выбывших из Армении.

"В 2019 году в Армению прибыли 5 млн. 339 тысяч 796 человек. В 2018 году в Армению прибыли 4 млн. 785 тысяч 875 человек. В 2017 году в Армению прибыли 4 млн. 373 тысяч 117 человек. По сравнению с 2017 годом в 2019 году в Армению приехало на 966 тысяч или 22.1% больше людей.

Отмечу, что по итогам 2019 года, число выбывших из Армении было на 9 тысяч 467 больше числа прибывших. По итогам 2018 года, число выбывших из Армении было на 11 тысяч 882 больше числа прибывших. По итогам 2017 года, число выбывших из Армении было больше числа прибывших, внимание, на 133 тысяч 826".

Во-первых, почему Никол Пашинян опережает Статистический комитет и публикует цифры, которые официально не объявлены. Послушай, по закону о независимой статистики тебе не предоставляется исключительное право на это.

Во-вторых, цифры 2018 г. и 2017 г. для нас непонятны. Во время того же Никола Пашиняна Статистический комитет зафиксировал предельные данные за 2017 год: въезды - 3398143 человека и выезды - 3425040 человека

Откуда цифра 4373117 человек? Или то, что за 2018 год зарегистрировано 3757168 въезда и 3741855 выезда.

Цифра въезда у Никола Пашиняна составляет 4785875. Конечно, можно сказать, что это разные цифры. Но цифры Никола Пашиняна не могли быть больше цифр Статистического комитета, поскольку у первого в условиях многократных посещений учитывается только одно, а Статистический комитет просто фиксирует число въездов и выездов через пограничный пункт по данным, полученным по информационной системе пограничного электронного управления Армении.

Значит, либо Никол Пашинян не прав, либо Статистический комитет.

Во-вторых, Никол Пашинян признает, что и 2018, и в 2019 гг. выбывших было больше чем прибывших - 11982 и 9467 человек. Потом говорит, представляете, в 2017 году число выбывших также было больше числа прибывших - на 133826 человек. Ничего, что тот же пашиняновский Статистический комитет дает по части разницы числа прибывших и выбывших - 26847 человек, и в том числе по документам Республики Армения - 36191 человека. Ладно, опять предположим, что речь идет о разных методиках (должен сказать, что по части разницы выбывших и прибывших ни одна методика не будет иметь такого разрыва). А индийцы? Никол Пашинян, почему не представляете цифры? Ведь такая возможность есть. Если судите по общему числу, то можно сказать, что в действительности армяне продолжают покидать Армению. А демографический эффект бархатной революции в том, что армян заменяют индийцы.

В-четвертых, говорит, что по сравнению с 2017 годом в 2019 году прибыло на 22.1% больше людей. К чему это? А в 2017 году по сравнению с 2015 годом было больше на 25.4% (3398413 против 2709273). Темп роста замедлился...

В-пятых... и так далее.

P.S. Уже в который раз Никол Пашинян представляет цифры (помните спор в начале года о количестве рабочих мест, в середине года - о перевыполнении бюджета на более чем 25%, по части ВВП на душу населения и т.д.), не соблюдая элементарные статистические правила, поспешно, придавая числам неуместный политический оттенок, не советуясь с персоналом и т.д. Он постепенно становится похож на руководителей-коммунистов СССР, когда производство стали и пшеницы каждый год увеличивалось, а люди не могли даже нормально питаться", - написал Грант Багратян.