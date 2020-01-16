По сумгайытским событиям было написано много материалов, различные воспоминания свидетелей события, другими словами в этом вопросе нет недостатка литературы. Но все-таки основными материалами в этом деле являются заключения оперативной группы Генпрокуратуры, которая была сформирована в то время, и проводила расследование во главе со старшим следователем по особо важным делам при Генеральной прокуратуре СССР Владимиром Калиниченко.

Об этом Trend сказал глава клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде, передает Day.Az.

Политолог отмечает, что Калиниченко в своих воспоминаниях и, ссылаясь на результаты расследований, неоднократно упоминал о том, что установить истинных заказчиков этих погромов было практически невозможно, поскольку было негласное распоряжение оформлять дела таким образом, чтобы истинных виновников беспорядков установить не удалось:

"Часто с такими формулировками приходится иметь дело, когда изучаешь сумгайытские события. Эта установка, конечно же, могла исходить из самых верхов. По некоторым сведениям, к тому, чтобы не придавать огласке истинных зачинщиков и виновников этих событий, были причастны руководители правоохранительных органов того времени. Но даже при том, что следствие подвергалось жесткой цензуре, удалось установить зачинщиков беспорядков во главе с Эдуардом Григоряном, что сразу же отметает первоначальную версию, которую пытались внедрить в сознание людей, что эти события были спровоцированы азербайджанцами на почве межнациональной розни и неприязненного отношения к армянам.

К сожалению, несмотря на то, что в скором времени сотрудники следственной группы установили непосредственное участие в сумгайытских погромах лиц армянской национальности, которые управляли этим процессом, данный факт долгое время не придавался огласке. Складывается впечатление, что настоящие зачинщики были заинтересованы в том, чтобы придать этому событию вид национального конфликта".

По словам политолога, вопрос почему был выбран именно Сумгайыт, до сих пор находится в центре внимания общественности и тех, кто исследует эту проблематику:

"Лично у меня складывается впечатление, что Сумгайыт был избран не случайно, а скорее намеренно. Пытались ударить по больному, по самому чувствительному месту. Дело в том, что Сумгайыт изначально позиционировался как город, который можно считать достижением Азербайджанской ССР. На тот период Сумгайыт был передовым городом. Там было размещено очень много предприятий, являющихся флагманами химической и нефтехимической промышленности СССР. И достижения Сумгайыта отражали летопись советского Азербайджана. Провоцируя события в Сумгайыте, их организаторы пытались одним выстрелом убить двух зайцев. С одной стороны, посеять межнациональную рознь в Сумгайыте, так как там проживало много людей армянской, русской и других национальностей. Потому что Сумгайыт был всесоюзной стройкой в свое время и туда стекались люди со всего Советского Союза, многие из которых впоследствии оставались там. Те, кто разжигали конфликт, устраивали сумгайытские погромы, пытались представить это Кремлю, как так называемые проблемы, которые якобы копились в годы советской власти и в результате чего, дескать, вспыхнул очаг напряженности.

Естественно это очень болезненно сказывалось на азербайджанском обществе в целом. Я помню, что представители армянской общественности, которые проживали компактно в Баку и других регионах Азербайджана, так же негативно относились к попыткам спровоцировать межнациональную рознь в республике. Поскольку те, кто провоцировал это, такие как Григорян и прочие, фактически ставили под удар своих же армян, компактно проживающих вместе с азербайджанцами".

Эксперт считает, что судя по характеру действий, сумгайытские события скорее всего были запланированы заранее:

"Поскольку велись съемки, организованно выбирались места этих погромов, было видно, что зачинщики готовились к этому заранее. Им удалось нейтрализовать действия правоохранительных органов на тот период.

В 1988 году в Азербайджане действовали советские институты МВД, КГБ, Прокуратуры. Это были серьезные органы, которые контролировали оперативную ситуацию по всей стране и то, что события произошли при их попустительстве, вызывает много вопросов. Очевидно, что сумгайытские события детально планировались, что тщательно скрывалось. Их организаторы точно знали, в каких случаях могут вмешаться правоохранительные органы, чтобы не допустить разрастания беспорядков. Т.е организаторы знали принцип действий правоохранительных органов, поэтому им удалось избежать организованного противодействия правохранителей.

Кстати, в материалах следствия, а так же в других источниках, в частности в книге написанной Асланом Исмайловым, отмечается, что сотрудники правоохранительных органов Азербайджана активно работали со следствием. Все это говорит о том, что азербайджанская сторона была заинтересована в объективном разбирательстве. Материалы следствия позволяли предполагать, что в этом деле имеется ярко выраженный армянский след, который уходил на самый верх - в Москву. Определенные серьезные политические круги в Москве покровительствовали армянским провокаторам. И сам Калиниченко неоднократно говорил о том, что часто виновников и подозреваемых по неизвестным причинам освобождали. Взять того же самого Григоряна, который сегодня свободно разгуливает по России, так как дело в отношении него прекращено. Хотя подобные события не имеют срока давности.