Интерес к парламентским выборам, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля, очень большой.

Об этом, выступая на информационной сессии Совета Европы и Центральной избирательной комиссии (ЦИК), организованной в Баку для журналистов на тему "Освещение выборов в медиа", сказал председатель Совета печати (СП) Афлатун Амашов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Амашова, в день выборов будет функционировать "горячая линия" Совета печати: "В день голосования Совет печати будет осуществлять свою деятельность в нескольких направлениях. Информация, поступающая на "горячую линию", в начале будет передаваться в ЦИК. Проблемы, которые поступили на "горячую линию" на предыдущих выборах, были решены, поэтому мы уверены, что на этих выборах будет также. Члены СП будут участвовать и в мониторингах в регионах страны".

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут девятого февраля.