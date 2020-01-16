56,5 процента населения Турции считают Азербайджан самым надежным другом страны, сообщает в четверг Trend со ссылкой на опрос Университета "Кадир Хас" по итогам 2019 года, передает Day.Az.

Согласно опросу, 43,5 процента респондентов считают другом и союзником страны также Узбекистан.

При этом самой большой угрозой для Турции 64,5 процента опрошенных назвали США.

Согласно мнению 45 процентов респондентов Турция является исламской страной, 17,6 процента считают ее европейским и светским государством. 51,1 процента опрошенных сочли, что Анкара должна вести переговоры по вхождению в ЕС.

Напомним, что Азербайджан был назван самым надежным другом Турции также по итогам опроса 2018 года.

Отметим, что Университет "Кадир Хас" является третьим по уровню образования в Турции.