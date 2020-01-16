https://news.day.az/politics/1194645.html Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство Центра Службы "ASAN" в Нахчыване
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству Центра Службы "ASAN" в городе Нахчыван.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что с целью проектирования и строительства Центра Службы "ASAN" в городе Нахчыван из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана Кабмину Нахчыванской АР выделяются 8,8 миллиона манатов.
Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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