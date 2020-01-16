Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджана" № 106 от 12 марта 1999 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

В распоряжении говорится, что состав Комиссии, созданной в соответствии с первой частью распоряжения, представлен в нижеследующей редакции:

Председатель комиссии:

Руководитель Администрации Президента Азербайджана

Члены комиссии:

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана

Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджана

Министр внутренних дел Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана

Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Начальник Службы внешней разведки Азербайджана

Секретарь комиссии:

Заведующий сектором по вопросам миграции и гражданству отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана.

Из второй части исключаются слова "...военные вопросы".

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.