Изменен состав Комиссии по вопросам гражданства Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ИЛЬХАМА АЛИЕВА
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "О создании Комиссии по вопросам гражданства при Президенте Азербайджана" № 106 от 12 марта 1999 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В распоряжении говорится, что состав Комиссии, созданной в соответствии с первой частью распоряжения, представлен в нижеследующей редакции:
Председатель комиссии:
Руководитель Администрации Президента Азербайджана
Члены комиссии:
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана
Заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджана
Заведующий отделом правовой экспертизы Администрации Президента Азербайджана
Заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджана
Министр внутренних дел Азербайджана
Министр иностранных дел Азербайджана
Начальник Государственной миграционной службы Азербайджана
Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана
Начальник Службы внешней разведки Азербайджана
Секретарь комиссии:
Заведующий сектором по вопросам миграции и гражданству отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджана.
Из второй части исключаются слова "...военные вопросы".
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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