Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджана "Об утверждении нового состава Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан" от 15 ноября 2004 года № 519.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, состав Государственной комиссии дается в следующей редакции:

Председатель Комиссии:

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджана

Члены Комиссии:

Заместитель министра обороны Азербайджана

Заместитель министра внутренних дел Азербайджана

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана

Заместитель министра юстиции Азербайджана

Заместитель министра здравоохранения Азербайджана

Заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана

Заместитель Генерального прокурора - военный прокурор Азербайджана

Заместитель начальника Службы внешней разведки Азербайджана

Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджана

Заместитель начальника Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана

Заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с беженцами и вынужденными переселенцами Азербайджана

Заместитель председателя Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана

Вице-президент Национальной академии наук Азербайджана

Председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджана

Председатель правления Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ)

Президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца

Председатель правления Общественного объединения "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана"

Секретарь Комиссии:

Руководитель рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан".

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.