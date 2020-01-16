В связи со внеочередными выборами в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана сегодня в 18:00 окружные избирательные комиссии (ОИК) завершили процесс регистрации кандидатов в депутаты, передает Day.Az.

В период с 17 января по 8 февраля будет проходить агитационная кампания зарегистрированных кандидатов в депутаты Милли Меджлиса.

Отметим, что парламентские выборы в Азербайджане будут проведены девятого февраля.