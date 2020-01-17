В то время, как в России продолжается процесс интенсивного насаждения этнических армян во все структуры власти и общественно-политическую среду, очевидно превалирование армян в руководстве срествами массовой информации, в Армении в то же время развивается прямо противоположный процесс.

Армянские власти продолжают последовательно выживать русский язык из страны. Антироссийские шаги пашиняновской команды становятся все более вызывающими: сокращение русскоязычных школ, закрытие популярного телепроекта "Что? Где? Когда?", разрушение русских церквей - все это звенья одной непрекращающейся цепи. И вот сейчас добрались до российских телеканалов, передает Day.Az со ссылкой на Градатор.

На сегодняшний день в кабельных сетях Армении транслируется около 400 телеканалов, из которых только 58 - отечественные. "Обеспечивает ли это нашу информационную и языковую безопасность?" - задался в связи с этим глубокомысленным вопросом председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян.

Выступая накануне в парламенте, Акопян устроил настоящую истерику, обрушившись на "CNN", "Россию", и "Первый канал", деятельность которых "не регулируется армянским законодательством, что создает определенные угрозы и для национальной безопасности".

Он также сообщил, что в республике кабельное вещание охватывает 35-40 процентов домашних хозяйств. Между тем, по его словам, принципы деятельности кабельных сетей должны быть изменены, поскольку они, как он выразился, абсурдны, и их невозможно регулировать.

"Сегодня стало известно, что власть господина и госпожи Пашинянов приступила к разработке закона об исключении российских каналов из армянского эфира. Имеются точные сведения о том, что за законом о прекращении вещания российских каналов стоят соросовцы, которые и предъявили такое требование властям Армении", - заявил журналистам руководитель инициативы "Медиа Защитник" Агаси Енокян.

Наступление на русский язык в Армении началось уже давно, но борьба шла скрытно, теперь же она перешла из подковерной стадии в открытую. И первой ласточкой стал запрет на трансляцию популярной игры "Что? Где? Когда?" на русском языке.

Истерика, устроенная Акопяном против русского языка в армянском теле- и радиоэфире, уже не первая в своем роде. В апреле прошлого года депутат пашиняновской фракции "Мой шаг" Нарине Тухикян-Хачатурян потребовала ограничения трансляции ряда российских телеканалов на территории Армении. Речь шла о телеканалах "Мир", ОРТ и "Россия 1". Мотивировала она свое предложение тем, что данные каналы показывают "антиармянские, вызывающие враждебность по отношению к армянам программы" (СМЕХ). В Армении до такой степени привыкли, что российские телеканалы отдают предпочтение армянским интересам во всех спорных вопросах, что первая же критика вызвала у них шок.

Председатель Национальной комиссии по телевидению и радио Тигран Акопян сегодня требует ограничить число неармяноязычных каналов и в кабельном вещании, тем самым грубо нарушая права армянских потребителей.

Заявление главы Национальной комиссии по телевидению и радио (НКТР) Армении Тиграна Акопяна - это вызов стратегическому сотрудничеству России и Армении, считают российские эксперты.

В частности, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин считает, что заявление об угрозе безопасности Армении со стороны российских каналов беспочвенны и контрпродуктивны:

"Армения - член ОДКБ, на территории страны находятся российские военные, Россия полноценно отстаивает независимость и суверенитет Армении. А наши каналы, значит, подрывают безопасность? Акопян заявил полнейшую глупость".

Российский политолог отметил, что сохранение русского языка на территории Армении - это принципиальная задача для Еревана:

"В России армян, по некоторым данным, проживает больше чем в Армении. Российские телеканалы же выступают элементом диалога наших стран. Уход российских телеканалов - это сильнейший удар по русскому языку в Армении".

По словам А. Бредихина, Пашиняном уже сделан ряд шагов по "дерусификации" страны:

"Было перенесено празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, поднимается вопрос переименования ряда улиц. И заявление Акопяна вполне в рамках этой общегосударственной политики".

Напомним, что в Армении назвали российские телеканалы "угрозой национальной безопасности страны". Как могут российские каналы "угрожать" Армении, если больше половины российских СМИ под контролем армян. Здесь давно пора поставить вопрос о том, что армянские руководители являются угрозой национальной безопасности России.