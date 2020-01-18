Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предприняла все необходимые шаги, чтобы кандидаты в равных условиях могли проводить агитационную кампанию.

Об этом сказал журналистам зампред ЦИК Ровзат Гасымов, сообщает Day.Az.

Гасымов отметил, что для этого отведены открытые и закрытее места во всех округах и на территориях всех районов, напомнив, что всего по республике определено 270 открытых и закрытых мест для ведения предвыборной агитации.

"Эти места в распоряжении кандидатов. Информируя окружные избирательные комиссии, кандидаты могут пользоваться ими. В связи с платной агитацией в ЦИК обратились примерно 40 СМИ, возможностями которых также могут воспользоваться кандидаты".

Напомним, что парламентские выборы в Азербайджане пройдут 9 февраля.