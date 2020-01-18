Международное сообщество должно удвоить усилия для скорейшего урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом сказал Radio France Internationale (RFI) помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Безопасность и мир в кавказском регионе были подорваны в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Армения, используя силу, оккупировала суверенные территории Азербайджана. Это незаконно и является нарушением международного права. Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, осуждающие оккупацию Арменией азербайджанских территорий и требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Другие международные организации, в том числе Европейский парламент, ОБСЕ, Европейский совет и некоторые другие организации, также приняли аналогичные резолюции и документы, требующие, чтобы Армения прекратила этот конфликт и вывела свои войска. Но, к сожалению, мы не видим какого-либо существенного прорыва в разрешении конфликта", - сказал он.

Далее Гаджиев добавил, что Армения продолжает сохранять статус-кво, то есть оккупацию, препятствует возвращению азербайджанских внутренне перемещенных лиц и беженцев на эти территории.

"В Азербайджане 1 миллион беженцев и вынужденных переселенцев, которые вправе вернуться на эти территории. Поэтому, мы призываем международное сообщество, включая страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, удвоить свои усилия для скорейшего разрешения конфликта на основе норм и принципов международного права, а также с учетом основополагающего принципа - справедливости. Конечно, они делают свою работу, и мы ценим, что страны-сопредседатели Минской группы занимаются решением конфликта в качестве посредников. Но, конечно, нужно сделать больше. Мы всегда поддерживаем предметные переговоры. Армения всегда пытается убежать от сути. В чем суть конфликта? У конфликта есть фундаментальные коренные причины. Основной причиной является оккупация азербайджанских территорий", - отметил Гаджиев.

Он отметил, что страны-сопредседатели должны оказывать политическое дипломатическое давление на Армению, требовать от этой страны выполнения своих обязательств по международному праву.

"Все должно начинаться с деоккупации. Все страны мира должны уважать и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН", - добавил Гаджиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.