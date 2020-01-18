Эльчин Ибрагимов: Каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет жестко пресекаться
Однозначно могу заявить, что каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет нами жестко пресекаться.
Об этом сказал Trend руководитель аппарата Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов, комментируя последние события на линии соприкосновения на государственной границе с Арменией в Газахском направлении, передает Day.Az.
"С первых чисел января оперативная обстановка в указанном направлении резко обострилась вследствие провокационных действий армянской стороны. Так, 7 января, в результате грубого нарушения режима прекращения огня со стороны армянских вооруженных подразделений, снайперским выстрелом был убит пограничник срочной службы рядовой Фарзали Фарзалиев. Данный случай наглядно свидетельствует о намерениях армянской стороны всё больше нагнетать обстановку на линии соприкосновения. К сожалению, несмотря на нанесенный в ответ противнику урон в 5-6 кратном размере, каждый такой случай является для нас невосполнимой потерей", - отметил Ибрагимов.
По его словам, понять логику противника, который после каждой такой попытки провокации, несет тяжелые потери и несмотря на это продолжает эти попытки, поверьте, довольно сложно.
"В прошлом году армянские вооруженные подразделения неоднократно пытались продвинуть свои боевые позиции вперед в направлении линии государственной границы. Эти попытки были с нашей стороны вовремя пресечены, и в результате принятых упреждающих мер было достигнуто серьезное тактическое и, что еще более важно, стратегическое преимущество над противником, показателем чего является нынешнее расположение наших боевых позиций. В результате ответных мер, выдвижение наших боевых позиций в нескольких особо важных участках до 2-х километров в направлении государственной границы позволило еще более укрепить безопасность близлежащих населенных пунктов и магистральных дорог, а также обезопасить условия несения службы личным составом", - сказал глава аппарата ГПС.
Ибрагимов отметил, что сегодня Госпогранслужба полностью контролирует несколько стратегических и жизненно важных объектов на сопредельной территории, такие, как газопровод из Грузии в Армению и газокомпрессорная станция.
"Однозначно могу заявить, что каждая провокация армянских вооруженных подразделений будет нами жестко пресекаться. Противник должен понять всю бесперспективность таких попыток и смириться с неизбежностью серьёзных боевых потерь среди своего личного состава в каждом таком случае. Хочу отметить, что вся ответственность за эскалацию напряженности в указанном направлении полностью ложится на армянскую сторону", - заключил Эльчин Ибрагимов.
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