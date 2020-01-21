На прошедшем на минувшей неделе при Президенте Ильхаме Алиеве совещании, посвященном итогам 2019 года, глава государства коснулся параметров, по которым Азербайджан опережает соседнюю Армению.

"Знаете, раньше я никогда не сравнивал Азербайджан с какой-либо страной. Мы проводим свою работу не для того, чтобы кого-то опередить. Мы проводим ее во имя азербайджанского народа, государства. Я вынужден был представить этот сравнительный анализ просто для того, чтобы разоблачить очередную армянскую ложь. Причем приведенные мною цифры отражают реальность, а цифры, приведенные Арменией, - это очередной миф, очередная ложь", - сказал Президент Азербайджана.

Согласно основанным на рейтингах и отчетах международных организаций выкладкам азербайджанского лидера, у Армении не осталось ни одного шанса хотя бы в далекой перспективе обойти в какой-то области Азербайджан.

Несколько дней назад азербайджанский политолог, депутат парламента Айдын Мирзазаде поделился на своей странице в Facebook высказываниями Президента Азербайджана. Эта запись вызвала взрыв армянской истерики. Пользователи соцсети набросились на азербайджанского депутата со всей присущей армянскому национализму ненавистью и желчью, неподкрепленными ничем опровержениями и истеричной критикой и оскорблениями. Учитывая, что оппонентам Мирзазаде было, как говорится, нечем крыть, в ход пошли оскорбления и сарказм, только подтверждающие реально безнадежное положение оккупанта-Армении и армянского общества.

Как считает Айдын Мирзазаде, такой всплеск эмоций с армянской стороны говорит о том, что сказанное Президентом Азербайджана задело наших соседей за живое.

Зульфугар Ибрагимов