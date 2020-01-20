События 20 Января - не только трагедия, но и героическая летопись азербайджанского народа. Кроме того, события 20 Января 1990 года навеки вписаны в историю как одно из событий, подтверждающих национальную целостность народа.

Об этом сказала в понедельник Trend политолог Шабнам Гасанова, передает Day.Az.

По ее словам, это был пик национально-освободительного движения. Враждебное отношение тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева к Азербайджану и азербайджанскому народу привело к трагедии. В ночь с 19 на 20 января 1990 года Кремль совершил кровопролитие, чтобы наказать азербайджанский народ, выступавший против попытки присоединения Нагорного Карабаха к Армении.

Политолог выразила сожаление в связи с тем, что до сегодняшнего дня Горбачев не наказан за совершенное им преступление: "Он даже получил Нобелевскую премию мира. Считаю, что еще не поздно для привлечения Горбачева к уголовной ответственности, чтобы он получил наказание, которого заслуживает".

Гасанова подчеркнула, что правовая и политическая оценка на государственном уровне трагедии 20 Января связана с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева: "Так, уже 21 января Гейдар Алиев, выразив солидарность с народом, в знак протеста против этих кровавых событий открыто заявил о том, что покидает ряды Коммунистической партии. Обвинения Гейдара Алиева в адрес Горбачева услышали не только в Баку, но и в Вильнюсе, Риге, Тбилиси, что сыграло свою роль в борьбе за независимость в других постсоветских республиках".

Она напомнила, что по инициативе вернувшегося в июле 1990 года из Москвы в Азербайджан Гейдара Алиева, в Верховном Меджлисе Нахчыванской АР 21 ноября того же года был принят документ, где впервые была дана правовая и политическая оценка трагедии 20 Января: "Демонстрация Гейдаром Алиевым столь решительной позиции на фоне той исторической ситуации, когда советская империя еще существовала, в очередной раз доказала, насколько большое значение он придавал общенациональным интересам, как чутко относился к трагедии и боли народа".

Отметим, что войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 невинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Именно в результате этого Азербайджан обрел независимость, о которой мечтал многие годы, и добился суверенитета.

Несмотря на то, что с тех кровавых событий прошло уже тридцать лет, азербайджанский народ навсегда запомнил ту страшную ночь и выражает свое глубокое презрение к тем, кто виновен в этой трагедии.

В республике ежегодно отмечается день трагедии 20 января, которая увековечена в кровной памяти азербайджанского народа как День всенародной скорби.