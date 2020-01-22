Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью влиятельному бельгийскому новостному порталу" Euroactive", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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