https://news.day.az/politics/1196037.html Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО
Хикмет Гаджиев: Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле - ВИДЕО
Азербайджан ожидает от ЕС более оперативного подхода к ряду вопросов по энергетике и торговле.
Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал в интервью влиятельному бельгийскому новостному порталу" Euroactive", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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