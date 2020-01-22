Армянская диаспора в России готовит очередную провокацию против Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, армянская диаспора 26 января в кинотеатре столицы "Победа" планирует демонстрацию фильма "Мистическая страна Аран", в котором утверждается, что исконно азербайджанские земли Нагорного Карабаха и семь прилегающих к нему районов являются землями "исторической Армении".

В связи с этим, азербайджанская община обратилась в правительство Москвы с заявлением о провокационном характере фильма, разжигании армянами межнациональной розни и пропаганде сепаратистских идей.

В обращении председателя азербайджанской общины Шамиля Тагиева в Департамент культуры правительства Москвы содержится призыв к отказу от демонстрации фильма. В противном случае будет направлено обращение в министерство иностранных дел России и соответствующие государственные органы.