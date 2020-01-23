Президент Украины Владимир Зеленский в швейцарском Давосе провел переговоры с президентом компании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, в ходе встречи была отмечена важность инвестирования в инфраструктурные проекты, предприятия, а также газотранспортные мощности Украины.

Зеленский вспомнил свой визит в Азербайджан, который состоялся в декабре 2019 года. По словам президента, этот визит был продуктивным. "Я считаю, что он не только вывел отношения между нашими странами на новый уровень, но и был по-человечески теплым", - отметил он.

На встрече обсудили реализацию новых проектов компании SOCAR, договоренности о которых были достигнуты во время визита президента Украины в Азербайджан.