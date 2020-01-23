Михаил Гусман - автор цикла передач "Формула власти", отмечает 70-летие. В специальном проекте Trend "Формула Михаила Гусмана", приуроченном к этой знаменательной дате, Михаил Гусман в искренней, теплой беседе с Гюльнарой
Мамедзаде рассказал о своем общении с мировыми лидерами, Баку и бакинцах, "формуле жизни" своих родителей и многом другом.

Представляем читателям полную видеоверсию данного интервью:
 