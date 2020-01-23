Азербайджан - ведущий нефтегазовый поставщик в Закавказье, поэтому, если оценивать с точки зрения перспектив, форум в Давосе интересен для него и с тактической, и со стратегической точек зрения.

Об этом сказал Trend украинский политтехнолог Сергей Слободчук, передает Day.Az.

В первую очередь, как считает политолог, Давосская площадка интересна тем, что на ней можно заявить о своем новом статусе на энергетическом рынке, презентовав участие Азербайджана в поставках газа в Европу через Трансадриатический газопровод (TAP) и Трансанатолийский газопровод (TANAP):

"Мы уже видим, что центральная тема, в связи с которой упоминается Азербайджан, - это поставки газа через "Южный газовый коридор". Президент Азербайджана сделал акцент на том, что газ может пойти через "Южный газовый коридор" уже в середине 2020 года. Мы знаем, что TANAP подключили к газотранспортной системе Европы в конце ноября 2019 года. А газопровод TAP планируется к запуску в 2020 году".

По мнению эксперта, Россия тоже может быть заинтересована в "Южном газовом коридоре", этот проект может быть интересен и для поставок газа "Газпрома":

"Иными словами, Давос для Азербайджана - это площадка, на которой можно увязать воедино интересы Европейского Союза, Турции, Азербайджана и России".

Отметим, что Президент Ильхам Алиев принимает активное участие в Давосском экономическом форуме на регулярной основе. В рамках форума Президент активно участвует в проходящих семинарах, переговорах и конференциях с представителями бизнес-элиты, а также с главами стран-партнеров, официальными лицами международных организаций. Проведенные в рамках форумов переговоры позволили Азербайджану достичь определенных положительных результатов.

Одним из таких результатов можно считать подписание документов об открытии в Азербайджане регионального центра Всемирного экономического форума.