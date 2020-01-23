Азербайджан является одной из стран, придающих большое значение вопросам охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов.

Об этом сказала Trend украинский эксперт, руководитель проектов и программ МБО "Экология-Право-Человек" Анна Хомечко, передает Day.Az.

Она отметила, что Украина следит за тем, как Азербайджан осуществляет всякого рода программы по сохранению экологии на государственном уровне.

"Мы видим, как глава государства вместе со своей семьей воплощает в жизнь проекты, целью которых является улучшение экологической ситуации в Азербайджане. Это говорит о том, что вопросы охраны окружающей среды и эффективного использования природных ресурсов постоянно находятся в центре внимания руководства Азербайджана. Практически во всех своих выступлениях Президент Ильхам Алиев акцентирует внимание на расширении возможностей использования альтернативных источников энергии. Насколько мне известно, это даже входит в приоритетные направления социально-экономического развития Азербайджана. Безусловно поддержка государства создает большие возможности для плодотворной работы, проводимой соответствующими органами в направлении улучшения окружающей среды. И это, безусловно, радует", - сказала украинский эксперт.

Хомечко напомнила, что на сегодняшний день Азербайджан поддерживает все актуальные международные конвенции по охране окружающей среды: "Проведение масштабных международных мероприятий в сфере экологии, бесспорно, позитивно влияет на обеспечение экологической безопасности Азербайджана. Это способствует сохранению природных ресурсов и улучшению качества жизни населения. Баку сегодня является центром региона, где с завидным постоянством проводятся различные мероприятия. Без сомнений, в результате мероприятий, которые уже проводятся и будут проведены, экологическая ситуация в Азербайджане улучшается".

Однако, по мнению эксперта, чтобы жить в здоровой окружающей среде само население Азербайджана также должно прилагать усилия: "Общество должно помогать и активно участвовать в государственных проектах, ради оздоровления окружающей среды. Уровень экологической сознательности граждан - это отражение приоритетности экологической составляющей в государственной политике".

Эколог считает, что в отличие от других стран постсоветского пространства Азербайджан вносит неоценимый вклад в борьбу с климатическими изменениями. Также, по ее словам, Азербайджан опережает многие страны по сокращению выбросов углерода в атмосферу.

"Азербайджан, в отличие от многих государств, старается сохранить баланс между экономическим ростом и сохранением окружающей среды. Помимо прочего, государством проводятся программы по улучшению экологической сознательности граждан. А это имеет огромное значение для евроинтеграционного процесса в Азербайджане", - отметила Хомечко .