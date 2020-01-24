В рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсуждался один из самых волнующих мировое сообщество вопросов - экологическая ситуация в мире и климатические изменения, которые приводят к глобальному потеплению.

Об этом сказал Trend советник директора НИЦ "Курчатовский институт", профессор Ярослав Штромбах, передает Day.Az.

По его словам, это очень важный вопрос, и Азербайджан вносит весомый вклад в борьбу с надвигающейся угрозой: "В Азербайджане, наряду с развитием экономики, государство уделяет большое внимание охране окружающей среды. Руководство страны осуществляет серьезный контроль в сфере поддержания экологического баланса путем снижения выбросов в атмосферу диоксида углерода. По имеющимся на сегодня данным, в 2018 году объем выброшенного в атмосферу диоксида углерода в Азербайджане составил 34,704 миллиона тонн, то есть 3,5 тонны на душу населения. Это даже ниже принятой в мире допустимой нормы на душу населения (4,968 тонны). По данному показателю Азербайджан опережает многие страны мира".

Штромбах отметил, что правительство Азербайджана активно развивает альтернативную энергетику, которая является очень перспективной отраслью: "Большой импульс развитию альтернативной энергетики в Азербайджане даст участие главы Азербайджанского государства в экономическом форуме в Давосе. Страна показала себя как надежный партнер, что привлечет инвестиции и интерес к Азербайджану".

Он считает, что пока многие страны ограничиваются дискуссиями по поводу того, необходимо ли вкладывать огромные средства в развитие отрасли возобновляемых источников энергии, Азербайджан вкладывается в эту отрасль, делая ставку на развитие передовых направлений: "Развитию этого направления Баку уделяет самое высокое внимание. Если не ошибаюсь, в прошлом году Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании комиссии в связи с реализацией и координацией исполнения пилотных проектов по строительству электростанций в сфере возобновляемых источников энергии, в частности, энергии солнца и ветра. Помимо этого в стране проводятся много государственных программ, целью которых является улучшение экологической ситуации".