Устои, фундамент, демократические ценности азербайджанского государства имеют прочную основу, и никакая внутренняя или внешняя сила не в силах ее поколебать.

Об этом в пятницу сказал Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя предвзятый отчет организации The Economist Intelligence Unit по Азербайджану, а также антиазербайджанские выпады в социальных сетях председателя ПНФА Али Керимли по этому поводу, передает Day.Az.

По словам эксперта, на самом деле энтузиазм этой организации и ее подручных в стране вполне объясним. В корне всего этого - вражескиие интересы.

"Например, несколько дней назад мы стали очевидцами "позиции" организации Human Rights Watch, которая регулярно публикует предвзятые, клеветнические "отчеты" об Азербайджане. Если рассмотреть подход обеих организаций, то можно понять, что между ними никакой разницы нет. То есть такие вопросы раздуваются центрами, которые финансируются нашими врагами, в первую очередь армянским лобби. Примечателен тот факт, что эти "отчеты" не находят ни своего подтверждения, ни поддержки. И это обусловлено фактором народа. Сплоченность гражданина и государства в зародыше гасит такие попытки", - сказал Бахруз Гулиев.

По его словам, сегодня весь мир видит и сознает, что в результате многопрофильных реформ, осуществляемых в Азербайджане, страна занимает лидирующие места в отчетах и рейтингах международных организаций, проводящих исследования на экономические, политические, социальные темы.

"Можно привести в пример особое внимание, уважение и признательность, проявленные к стране и Президенту Ильхаму Алиеву на Давосском форуме в эти дни. Разве может народ на фоне этих событий поддержать ажиотаж дешевых зарубежных НПО, или пытающейся выполнить их заказы радикальной оппозиции? Конечно же, нет! Потому что здравомыслящие граждане сознают, что если страна находится на пути развития и прогресса, если предпринимаются последовательные и целенаправленные шаги для улучшения благосостояния людей, значит все это явления демократической среды", - сказал Бахруз Гулиев.

Он добавил, что в каждом своем выступлении Президент Ильхам Алиев подчеркивает, что служит народу, и каждый государственный чиновник должен служить народу, трудиться во имя обеспечения интересов народа, заботиться о нем, работать над решением его проблем.

"Вот истинная суть демократии. В стране никто не преследуется по политическим взглядам, оппозиционные партии демонстрируют свою деятельность, независимые СМИ, телевидение, другие информационные ресурсы открыты для каждого, и каждый может свободно выразить свое мнение. Но некоторые "лидеры" оппозиционных партий, в частности председатель ПНФА Али Керимли и его пособники прислуживают зарубежным кругам, бросая тень на успехи страны, и взамен рассчитывают на дивиденды. В корне вопроса стоит именно попытка выдать эти грязные помыслы за общественное мнение. Но, очевидно, что они терпят крах, и так будет всегда", - сказал Гулиев.

По его словам, в отчете особо отмечается, что за последние три года Армения якобы превратилась из авторитарной страны в демократическую.

"Вопрос предельно ясен - это заказ армянского лобби и истина неважна. С каких пор военно-политическую хунту, пролившую кровь сотен тысяч невинных людей, страну-оккупанта, агрессора можно сопоставлять с демократией? В какие демократические рамки можно вписать то, что в Армении в норме прослушивание телефонных разговоров граждан, а парламент вносит в законодательство соответствующие изменения, чтобы это узаконить?! В целом, считаю что не стоит придавать значения таким "отчетам", "исследованиям". Вопреки всему этому азербайджанское государство, власть не сойдет с пути устойчивого развития, демократии, прогресса. И это будет достойным ответом враждебным силам. Вот в этом не должно быть никаких сомнений!", - резюмировал Бахруз Гулиев.