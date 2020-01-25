Для наблюдения за парламентскими выборами, которые пройдут в Азербайджане девятого февраля, в страну прибудет делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы в составе 32 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Независимый медиа-центр "Выборы - 2020", об этом сказано в заявлении, опубликованном ПАСЕ после предвыборного визита своей делегации в Азербайджан 22 и 23 января.

"Представители государственных структур приветствовали наблюдение ПАСЕ на выборах и подчеркнули наличие политической воли для проведения выборов в обстановке прозрачности, свободы и справедливости", - говорится в заявлении.

Было отмечено, что деятельность делегации не будет ограничена одним лишь днем выборов - это ёмкая процедура, состоящая из нескольких этапов, требующая анализа и взвешенности для всестороннего оценивания избирательного процесса.