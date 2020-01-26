Несмотря на все заверения властей Армении, российский газ для населения страны все же подорожает.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что руководство Армении сможет удержать газовый тариф на нынешней позиции до 1 апреля 2020 года.

А что же дальше?

Как пишут армянские СМИ, несмотря на то, что в конце года стало известно, что в 2020 году "Газпром" продолжит поставлять газ Армении на действующих условиях, то есть по 165 долларов за 1000 куб.м, однако на днях стало ясно, что в ближайшее время "Газпром Армения" собирается обратиться в комиссию по регулированию общественных услуг для пересмотра тарифа на газ.

По словам эксперта по энергетической безопасности Ваге Давтяна, подорожание тарифа для потребителя было ожидаемым, и об этом свидетельствует довольно жесткая риторика руководства компании "Газпром Армения" о том, что отныне невозможно обеспечить тарифный баланс, и они вынуждены рано или поздно пойти на пересмотр тарифа, или на сокращение штатного расписания, о котором говорилось в течение всего прошлого года.

То есть газ однозначно подорожает. В этой связи Давтян напомнил властям 2015 год, когда в результате повышения тарифа на электроэнергию в Армении сформировалось движение "Электрик Ереван" и поднялась волна массовых протестов, продолжавшихся несколько месяцев. Правда, заметим, несмотря на все протесты, тарифы на электроэнергию не изменились.

"Думаю, что в случае повышения тарифа на газ сложится соответствующая ситуация, однако на этот раз уже с гораздо более серьезными последствиями", - предрекает армянский эксперт.

По мнению политолога Армена Бадаляна, переговоры между властями и "Газпромом" по поводу цены на газ можно считать завершенными и провалившимися. В этом вопросе властям Армении больше нечего сделать. Единственный положительный момент в том, что удалось договориться о том, что цена на газ будет повышена не в зимние месяцы, а весной, начиная с апреля. "Власти Армении в этом вопросе больше ничего не могут сделать, сколько бы ни говорили, что ведут переговоры, делают то, делают другое. Уже все понятно", - подчеркнул политолог.

Напомним, что переговоров по газу с позитивными для Армении результатами ожидали от встречи премьера Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным минувшей осенью в Ереване. Однако ожидания не оправдались. Переговоры как таковые не состоялись, а встреча прошла наспех, на ногах, в аэропорту накануне отлета российского лидера из Еревана.

После встречи с Путиным, Пашинян порадовал армян, сообщив, что цена на газ не повысится до весны. В ноябре это звучало неплохо, но когда зима подходит к концу, этот вопрос начал все больше беспокоить армянское общество.

Между тем, представители власти смотрят на повышение тарифов с оптимизмом, раздражая граждан. Так, председатель Постоянной комиссии НС по экономическим вопросам Бабкен Тунян заявил, что нельзя из подорожания тарифа на газ делать великую трагедию.

Комментируя странный оптимизм властей, экономист Сурен Парсян отметил, что это связано с резким увеличением личных доходов власть имущих. "Если бы доходы нашего населения, как и их доходы, увеличились бы на 100 или 150 процентов, то и для населения не было бы большой трагедии подорожание тарифа на газ. Следует понимать, что в Армении не только они живут, в Армении есть работающие, необеспеченные слои населения, около 25% работающих - бедны. Для таких социально уязвимых групп населения подорожание даже на один драм также будет очень чувствительным", - заявил экономист.

По мнению Парсяна, повышение тарифа на газ будет иметь цепной эффект. Прежде всего, будет повышен тариф на электроэнергию, поскольку около 30% электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Затем начнется повышение цен на товары и услуги, производимые в Армении. Это приведет к инфляции. Одним словом, население понесет большие убытки. И все пашиняновские "достижения" в социальной сфере будут обнулены.

Если представитель власти сегодня пытается убедить в том, что возможное подорожание на газ не является трагедией, то нужно также иметь смелость сказать людям, что смена власти была совершенно бессмысленной, поскольку все жалобы и недовольства экономического толка на предыдущие власти были менее трагичными, чем растущая цена на газ, считает армянский эксперт Лилия Амирханян.

Говоря о последствиях повышения цены на газ, эксперт отметила: "Конечно, будет нанесен мощный удар по экономике. Повышение внутреннего тарифа на газ окажет мультипликативный эффект на все отрасли экономики. Причем речь идет не только об увеличении нагрузки на семейные бюджеты. Большая часть производства в Армении работает на голубом топливе, поэтому цепочное подорожание неизбежно, в том числе не исключен пересмотр тарифа на электроэнергию".

В целом, по мнению армянских экспертов и аналитиков, ситуация вокруг цены на газ является тестом на состояние российско-армянских отношений, который правительство Пашиняна не смогло пройти.

Зульфугар Ибрагимов