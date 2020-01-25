https://news.day.az/politics/1197023.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
25 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент,
Дорогой брат,
Крайне потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате произошедшего в Элазыге сильного землетрясения.
Выражаю нашу готовность в оказании в этот тяжелый момент всесторонней помощи, от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокое соболезнование Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмет элясин!", - говорится в соболезновании.
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