https://news.day.az/politics/1197052.html Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением
Азербайджан ведет переговоры с Турцией о предоставлении помощи в связи с землетрясением
Официальные лица Азербайджана ведут переговоры с турецкими коллегами по оказанию помощи и технической поддержки в связи с землетрясением в Турции.
Об этом сообщили в субботу Trend в Кабинете министров Азербайджана, передает Day.Az.
Консультации ведутся на различном уровне, как через турецкое посольство в Азербайджане, так и напрямую.
Отметим, что в результате землетрясения в городах Элязыг и Малатья погиб 21 человек и около полутора тысяч было ранено.
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