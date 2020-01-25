Азербайджан должен акцентировать внимание ЮНЕСКО на проблеме арменизации историко-культурных памятников Азербайджана. Об этом заявил Trend директор Центра истории Кавказа, известный азербайджанский ученый-историк Ризван Гусейнов, комментируя противозаконные действия армянских властей и незаконного режима в оккупированном Нагорном Карабахе, совершаемые под прикрытием реконструкции на захваченных азербайджанских территориях.

По мнению ученого, необходимо изучить и использовать все рычаги влияния, которые может применить ЮНЕСКО в этом вопросе, учитывая факт оккупации азербайджанских территорий Арменией.

"К сожалению, до сегодняшнего дня не было прецедента, чтобы на оккупированных землях были остановлены какие-либо процессы, проводимые оккупационным режимом Нагорного Карабаха. То есть, ни ЮНЕСКО, ни другие структуры не проявили какого-либо вмешательства для пресечения фактов фальсификации Арменией исторического архитектурного наследия Азербайджана под видом реставрации. Соответственно, кроме того, как привлечь внимание мирового сообщества к ЮНЕСКО, рассчитывать на конкретные шаги не приходится," - сказал эксперт, добавив, что полностью остановить процесс фальсификации, проводимый армянской стороной, возможно только освободив оккупированные азербайджанские земли.

Отметим, что в последнем заявлении Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона говорится о том, что по приказу марионеточного режима мечеть "Юхары Говхар Ага", считавшаяся жемчужиной архитектуры Нагорного Карабаха, была "реконструирована" и названа "центром персидской культуры".

"Армянская сторона планирует предпринять аналогичные меры по так называемой "реконструкции" Шушинской крепости, построенной в 18 веке по приказу основателя Карабахского ханства Панахали хана Джаваншира. По данным СМИ, в будущем не исключается совершение подобных актов вандализма в отношении исторических памятников в районах Агдере и Лачын. Тысячи историко-культурных и религиозных памятников на захваченных территориях стали жертвами агрессивного армянского режима. Часть этих памятников напрочь стерта с лица земли. Оставшаяся часть сильно повреждена. Армения, помимо захвата наших земель, геноцида против нашего народа, изгнания тысяч семей из родного края, теперь взялась за уничтожение наших исторических памятников. В настоящее время, чтобы избежать всеобщего осуждения, Армения лицемерно называет эти процессы "строительно-реконструкционными работами. Грязные намерения Армении, скрывающиеся под планами "по реконструкции" памятников, должны заставить задуматься не только нас, но и международные организации, поскольку распространение такой тенденции представляет угрозу для мирового культурно-исторического наследия", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что все эти действия противоречат обязательствам, которые взяла на себя Армения перед ЮНЕСКО, а также расцениваются как попытка ввести в заблуждение международное сообщество, прикрывая акты вандализма "цивилизованной" оболочкой".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.