https://news.day.az/politics/1197080.html По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Сальяне построено новое школьное здание - ФОТО
25 января состоялось открытие нового здания сельской средней школы в селе Арабгардашбейли Сальянского района, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре