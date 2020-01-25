https://news.day.az/politics/1197082.html Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии
Президент Ильхам Алиев поздравил генерал-губернатора Австралии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо генерал-губернатору Австралии Дэвиду Джону Херли.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю Дня Австралии.
Верю, что развитие дружественных связей и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Австралийским Союзом и впредь будет вносить вклад в благосостояние наших народов.
В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Австралии - благополучия и процветания", - говорится в поздравлении главы государства.
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