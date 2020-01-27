Имена лиц, отозвавших свои кандидатуры на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане уже после печати бюллетеней, будут в них зачеркнуты.

Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, если же кто-то из кандидатов остановит предвыборную борьбу до печати бюллетеней, его имя будет из этого документа исключено.

Отметим, что парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля.