https://news.day.az/politics/1197422.html Имена отозвавших свои кандидатуры лиц будут зачеркнуты на распечатанных бюллетенях - ЦИК Азербайджана
Имена отозвавших свои кандидатуры лиц будут зачеркнуты на распечатанных бюллетенях - ЦИК Азербайджана
Имена лиц, отозвавших свои кандидатуры на предстоящих парламентских выборах в Азербайджане уже после печати бюллетеней, будут в них зачеркнуты.
Об этом сказал журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, если же кто-то из кандидатов остановит предвыборную борьбу до печати бюллетеней, его имя будет из этого документа исключено.
Отметим, что парламентские выборы пройдут в Азербайджане 9 февраля.
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