Российская газета "Новые Ведомости" со ссылкой на Телеграм-канал "Мастер пера" пишет, что премьер-министру Армении Николу Пашиняна "пришлось обратиться за медпомощью по поводу острого невроза".

Об передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Лечащим врачом армянского премьера называют директора клиники неврозов, главного психотерапевта министерства здравоохранения Армении Цолака Акопяна. Премьеру поставлен диагноз "невротическое расстройство в острой стадии" с назначением неотложного лечения", - отмечается в публикации.