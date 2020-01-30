В ходе своего участия в работе Всемирного экономического форума в Давосе Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью российскому телеканалу "Россия-24". Отвечая на вопросы журналиста, глава государства затронул важные вопросы, касающиеся устройства современного мира. В частности, подчеркнул необходимость баланса и сотрудничества и многополярности, как гарантии стабильности в мире.

Прокомментировать мысли, высказанные Президентом Азербайджана, мы попросили азербайджанских и российских экспертов.

Прав Президент Ильхам Алиев, когда говорит о необходимости наличия такой конструкции, которая бы работала на политическую стабильность в мире и обеспечивала безопасность, сказал в беседе с Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Если вспомнить период многолетней "холодной войны", то в мире доминировали два полюса - запад в лице США и Западной Европы и восток в лице СССР с Восточной Европой. Эти времена завершились, СССР рухнул, в мире появились новые игроки, и с ними, конечно, надо считаться.

"Времена наступили иные, появилось значительное число государств, и интересы их в полной мере имеют право быть представленными в формате международных отношений. Сегодня уже при всем желании какого-то государства доминировать, это у него вряд ли получится. Практика показывает, что даже государства, имеющие меньшие масштабы и не располагающие большим военным потенциалом, активно участвуют в формате международного сотрудничества", - отметил политолог.

Все это, по его мнению, говорит о том, что мир должен быть сконструирован в рамках многополярности, должны быть учтены интересы многих стран - и больших, и средних, и малых. Фикрет Садыхов заметил, что попытка игнорировать интересы малых стран приводит к конфликтным ситуациям. Яркий пример тому - события на Ближнем Востоке и в самой Европе.

"Поэтому многополярность - это единственный выход для поддержания баланса и стабильности на мировой арене. И Президент Азербайджана тут совершенно прав", - сказал азербайджанский политолог.

Вдущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва) Михаил Нейжмаков обратил внимание, в первую очередь, на тот факт, что участвуя в работе форума в Давосе и отвечая на вопросы "Россия-24", Президент Ильхам Алиев выступает также в качестве лидера государства, председательствующего сейчас в Движении неприсоединения. А региональным державам, входящим в эту организацию, как раз и близки цели движения к многополярному миру, сказал Нейжмаков Day.Az.

"Стремление к многополярному миру в рамках целей таких государств - это борьба за дополнительные возможности противостоять давлению ведущих мировых держав и за наращивание собственного влияния на мировой арене. В этом смысле, тезис о многополярном мире, высказанный в интервью Президента Ильхама Алиева на полях форума в Давосе, стоит соотнести, например, с принципами "соблюдения взаимных интересов и развития сотрудничества", на которых Президент Азербайджана акцентировал внимание в ходе Бакинского саммита Движения неприсоединения", - отметил наш собеседник.

По словам российского эксперта, напоминание о принципах многополярного мира - это "идеологический мостик", который связывает Азербайджан с рядом ключевых международных игроков, представители которых регулярно обращаются к данной теме (прежде всего, Россией и КНР).

"И наконец, Президент Ильхам Алиев в данном случае затрагивает тему, которая стала одной из составляющих повестки нынешнего Всемирного экономического форума. Достаточно напомнить, что к этой теме обратился и президент форума, норвежский политик Берге Бренде", - сказал Михаил Нейжмаков.

Лейла Таривердиева